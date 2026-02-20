快訊

台61線大甲段白車惡劣肇逃…拖吊車駕駛救援被撞 頭破腳變形急送醫

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

51歲童姓男子今天上午駕駛拖吊車，在台61線西濱快速道路大甲路段路肩執行道路救援時，突然遭一輛白色轎車撞擊，導致童男頭破、右腿變形重傷送醫搶救，地面遺留大灘血跡，肇事的白色轎車肇逃，大甲警分局已調閱監視器追緝中。

大甲交通分隊小隊長林俊銘說明，警方獲報，今天上午10時23分許，台61線北上大甲路段北上135.6公里處有交通事故，事場發現是一輛白色轎車（車號、駕駛不明）沿台61線外側車道南往北方向行駛，右前車頭擦撞停在路肩執行道路救援的童男，白色轎車肇事後逕自駛離。

林俊銘表示，傷者童男頭部有一處傷口（約寬10公分、長15cm），及右腿變形（暫無生命危險），送大甲光田醫院診療，另本分局已調閱周邊監視器影像，積極追緝逃逸車輛，事故詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。送大甲光田醫院診療，事故詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。

童姓拖吊車駕駛在台61線路肩執行道路救援，突然白色轎車撞擊，導致童男頭破、右腿變形重傷送醫搶救，地面遺留大灘血跡。圖／讀者提供
童姓拖吊車駕駛在台61線路肩執行道路救援，突然白色轎車撞擊，導致童男頭破、右腿變形重傷送醫搶救，地面遺留大灘血跡。圖／讀者提供
童姓拖吊車駕駛在台61線路肩執行道路救援，突然白色轎車撞擊，導致童男頭破、右腿變形重傷送醫搶救，地面遺留大灘血跡。圖／讀者提供
童姓拖吊車駕駛在台61線路肩執行道路救援，突然白色轎車撞擊，導致童男頭破、右腿變形重傷送醫搶救，地面遺留大灘血跡。圖／讀者提供
童姓拖吊車駕駛在台61線路肩執行道路救援，突然白色轎車撞擊，導致童男頭破、右腿變形重傷送醫搶救，地面遺留大灘血跡。圖／讀者提供
童姓拖吊車駕駛在台61線路肩執行道路救援，突然白色轎車撞擊，導致童男頭破、右腿變形重傷送醫搶救，地面遺留大灘血跡。圖／讀者提供

交通事故 監視器 警察 肇逃

