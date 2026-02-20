聽新聞
0:00 / 0:00
台61線大甲段白車惡劣肇逃…拖吊車駕駛救援被撞 頭破腳變形急送醫
51歲童姓男子今天上午駕駛拖吊車，在台61線西濱快速道路大甲路段路肩執行道路救援時，突然遭一輛白色轎車撞擊，導致童男頭破、右腿變形重傷送醫搶救，地面遺留大灘血跡，肇事的白色轎車肇逃，大甲警分局已調閱監視器追緝中。
大甲交通分隊小隊長林俊銘說明，警方獲報，今天上午10時23分許，台61線北上大甲路段北上135.6公里處有交通事故，事場發現是一輛白色轎車（車號、駕駛不明）沿台61線外側車道南往北方向行駛，右前車頭擦撞停在路肩執行道路救援的童男，白色轎車肇事後逕自駛離。
林俊銘表示，傷者童男頭部有一處傷口（約寬10公分、長15cm），及右腿變形（暫無生命危險），送大甲光田醫院診療，另本分局已調閱周邊監視器影像，積極追緝逃逸車輛，事故詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。送大甲光田醫院診療，事故詳細肇事原因移請交通警察大隊研判。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。