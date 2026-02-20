春節返鄉驚魂！阿里山婦人駕車墜20公尺山谷 警消聯手村民救援

春節返家路途驚傳意外。嘉義縣警察局竹崎分局山美、新美聯合所上午10時許接獲60歲莊姓婦人自行報案，指稱她獨自駕車返回嘉義縣阿里山鄉新美村住家途中，不慎跌落山谷，車體嚴重變形，人受困駕駛座動彈不得，情況危急。

警方指出，因莊女無法清楚說明墜落確切地點，員警趕抵現場後沿線搜尋，並透過新美村LINE群組緊急號召村民加入協尋行列。經警民通力合作，終於在一處產業道路旁、深達約20公尺的山谷中發現變形車輛與受困駕駛。

警方隨即會同消防與村民展開救援，利用擔架合力將傷者抬上產業道路脫困。莊女身上多處擦傷並出現腹痛情形，但意識清楚，無生命危險，隨後由救護車送往嘉義聖馬爾定醫院救治。經實施酒測，確認無酒精反應。