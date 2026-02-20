快訊

內亂罪一審判無期 南韓前總統尹錫悅：戒嚴為救國、未改初衷

驚！最新調查 市售耳機含有毒物質…「滲入皮膚」長期佩戴有損健康

馬年大吉！3生肖家運興旺...蛇置產升官、這生肖買彩券易中獎

春節返鄉驚魂！阿里山婦人駕車墜20公尺山谷 警消聯手村民救援

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

春節返家路途驚傳意外。嘉義縣警察局竹崎分局山美、新美聯合所上午10時許接獲60歲莊姓婦人自行報案，指稱她獨自駕車返回嘉義縣阿里山鄉新美村住家途中，不慎跌落山谷，車體嚴重變形，人受困駕駛座動彈不得，情況危急。

警方指出，因莊女無法清楚說明墜落確切地點，員警趕抵現場後沿線搜尋，並透過新美村LINE群組緊急號召村民加入協尋行列。經警民通力合作，終於在一處產業道路旁、深達約20公尺的山谷中發現變形車輛與受困駕駛。

警方隨即會同消防與村民展開救援，利用擔架合力將傷者抬上產業道路脫困。莊女身上多處擦傷並出現腹痛情形，但意識清楚，無生命危險，隨後由救護車送往嘉義聖爾定醫院救治。經實施酒測，確認無酒精反應。

歷經一場山谷驚魂，莊女對警方、消防人員與熱心村民即時伸出援手深表感謝。竹崎分局也提醒，山區道路蜿蜒狹窄，駕駛人應隨時留意路況，會車及轉彎務必減速慢行，確保行車安全，避免憾事發生。

阿里山婦人駕車墜20公尺山谷，警消聯手村民合力救援。記者魯永明／翻攝
阿里山婦人駕車墜20公尺山谷，警消聯手村民合力救援。記者魯永明／翻攝
阿里山婦人駕車墜20公尺山谷，警消聯手村民合力救援。記者魯永明／翻攝
阿里山婦人駕車墜20公尺山谷，警消聯手村民合力救援。記者魯永明／翻攝
阿里山婦人駕車墜20公尺山谷，警消聯手村民合力救援。記者魯永明／翻攝
阿里山婦人駕車墜20公尺山谷，警消聯手村民合力救援。記者魯永明／翻攝

嘉義 阿里山

延伸閱讀

手搖飲「木子樑室」一加盟店公告春節停開發票惹議 總部道歉公布3大改善作為

空拍看台灣／春節南部艷陽高照 全家出遊人潮擠爆景區

春節長途旅途善用休息站 國道「光電車棚」兼具遮陽避雨

閉館前驚魂！日本福岡市立圖書館持刀傷人致3傷 嫌犯當場逮捕

相關新聞

春節返鄉驚魂！阿里山婦人駕車墜20公尺山谷 警消聯手村民救援

春節返家路途驚傳意外。嘉義縣警察局竹崎分局山美、新美聯合所上午10時許接獲60歲莊姓婦人自行報案，指稱她獨自駕車返回嘉義...

影／初四一早直升機山難救援 小鬼湖、嘉明湖2登山客先後獲救

台東縣消防局今一早先後接獲兩件山難救援，先接到小鬼湖蔡女因右腳韌帶受傷、不到半小時接到嘉明湖避難山屋有人報案，蔡男疑高山...

國3北上南投3車連環撞！小客車失控旋轉「逆向」甩停路肩

正值春節期間，今天上午國道3號北向228.9公里處，發生一起驚險的連環追撞事故；一輛自小客貨車疑似因未注意車前狀況，追撞...

才喝一口茶趕著處理里內事務 苗栗市5連霸里長邱信雄車禍不治

苗栗市中苗里5連覇里長邱信雄今年2月6日傍晚車禍，搶救至前天不治，他生前連續15年認養120盞路燈，2011年獲內政部特...

初三鯉魚潭溺斃憾事...外界質疑「惡意造浪」害死9歲童 檢警今相驗要查

花蓮9歲鄭姓男童昨天隨家人到鯉魚潭踩天鵝船遊湖，因船隻翻覆受困水下而溺斃。檢警今天相驗，對於外界質疑快艇「惡意造浪」，檢...

桃園議員服務處「總統春聯被割破」警方找到涉案者 下手理由曝光

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天上午表示，位在桃園區的服務處外過年張貼兩張總統、副總統的「七喜春來」春聯，昨天發現遭人破壞，其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。