影／初四一早直升機山難救援 小鬼湖、嘉明湖2登山客先後獲救

台東縣消防局今一早先後接獲兩件山難救援，先接到小鬼湖蔡女因右腳韌帶受傷、不到半小時接到嘉明湖避難山屋有人報案，蔡男疑高山症抽搐腹痛，經評估後，消防局申請空勤總隊，空勤總隊出動後，先抵嘉明湖避難山屋再到小鬼湖，先後將兩人吊掛救起，最後飛抵台東豐年機場降落，兩人意識清醒，送醫救治。

台東縣消防局今上午6時54分接獲報案，小鬼湖附近、知本林道上，48歲蔡女右腳受傷無法行走，該團一行為7人，本月14日從屏東縣三地門鄉起登雙鬼湖路線預計21日台東知本下山，團員蔡女右腳受傷，消防局獲報後，派遣台東大隊及特搜分隊山域專責隊前往。

不到半小時，台東縣消防局上午7時23分接獲報案，嘉明湖避難山屋一名年約31歲蔡男疑高山症出現抽蓄與腹痛情況。

台東縣消防局申請空勤總隊，空勤總隊接獲申請後，評估天氣情況，派遣UH-60M型直升機，編號NA-701執行任務，上午9時50分起飛，先抵達嘉明湖避難山屋實施高低空偵查，與搜救人員確認位置後，將蔡男吊掛救起，上午10時18分時完成吊掛，接續再到小鬼湖與搜救人員確認位置後，將傷患蔡女救起，10時54分完成吊掛，返回台東豐年機場，上午11時18分落地。