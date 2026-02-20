國3北上南投3車連環撞！小客車失控旋轉「逆向」甩停路肩

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

<a href='/search/tagging/2/國道' rel='國道' data-rel='/2/106404' class='tag'><strong>國道</strong></a>3號今天上午北向228.9公里處，發生1起驚險的3車連環追撞事故。圖／國道七隊提供
國道3號今天上午北向228.9公里處，發生1起驚險的3車連環追撞事故。圖／國道七隊提供
正值春節期間，今天上午國道3號北向228.9公里處，發生一起驚險的連環追撞事故；一輛自小客貨車疑似因未注意車前狀況，追撞前方減速車輛，導致3車連鎖受損，其中一輛小客車更因巨大衝擊力道，當場變換車頭方向，逆向停在路肩，所幸現場並無人員傷亡，目前事故現場已排除，交通逐漸恢復正常。

國道第七公路警察大隊表示，事故發生於今天上午10時26分，南投交流道路段發生3車連環追撞導致車輛逆向，一名男子駕駛A車（自小客貨車）行經該路段內側車道時，疑似未注意前方車流已因壅塞而減速，在煞車不及的情況下，猛烈追撞前方B車（自小客車）。強大的衝擊力不僅導致B車失控旋轉，最終逆向停在最外側車道，A車更因慣性作用持續向前推撞C車，造成3輛車受損嚴重。

警方接獲報案後立即派員趕赴現場，所幸經醫護人員初步檢視，3輛車的駕駛與乘客均無大礙，無人送醫；但事故發生後，現場一度影響國道通行，造成後方車流回堵，車速相對緩慢，所幸目前事故現場已排除，交通逐漸恢復正常，警方呼籲用路人春節行車保持安全距離。

國道七隊並表示，春節期間國道車流密集，駕駛人若稍有分心便極易發生追撞事故，建議用路人行車應隨時保持高度專注，並與前車維持足夠的安全距離；同時切勿疲勞駕駛，強調 連假期間開車時間長，若感到精神不濟或身體不適，應立即進入服務區休息或下交流道。

國道3號今天上午北向228.9公里處，發生1起驚險的3車連環追撞事故。圖／國道七隊提供
國道3號今天上午北向228.9公里處，發生1起驚險的3車連環追撞事故。圖／國道七隊提供
國道3號今天上午北向228.9公里處，發生1起驚險的3車連環追撞事故。圖／國道七隊提供
國道3號今天上午北向228.9公里處，發生1起驚險的3車連環追撞事故。圖／國道七隊提供

