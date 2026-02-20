春節憾事...9歲童鯉魚潭踩天鵝船翻覆溺斃 外界質疑「惡意造浪」檢警相驗追查

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮9歲鄭姓男童昨天隨家人到鯉魚潭踩天鵝船遊湖，因船隻翻覆受困水下而溺斃。檢警今天相驗，對於外界質疑快艇「惡意造浪」，檢方表示將調查船隻使用、管理等相關規範，釐清事故原因。

鄭姓男童昨與父母、姑姑及爺爺共乘天鵝船，5人都穿著救生衣，不料在潭北距岸邊約20公尺處翻覆，4名成人陸續被救出，男童則因被天鵝船頂篷困在水下約6到10分鐘，被拉起時已無呼吸心跳，雖然現場遊客及家人輪番施以心肺復甦術，仍因溺水太久，送醫搶救後宣告不治。

事故發生後，有目擊者指稱當時湖面船隻很多，懷疑是快艇造成湧浪，致天鵝船失去平衡才會翻覆；Threads也湧入大量討論，有民眾表示，多年前到鯉魚潭踩天鵝船時，也曾遭快艇高速經過造成強烈晃動，甚至差點翻船。另有水域活動業者指出，長期以來鯉魚潭水域未明確畫分快艇與非動力浮具活動範圍，也缺乏船速限制與安全距離規範，恐增加翻覆與碰撞風險。

鯉魚潭主管機關為交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處。花蓮檢警今天相驗，檢方表示，將找業者、目擊者等確認事發經過，也會調查是否為快艇船尾浪造成天鵝船翻覆，相關水域畫分、船隻使用規範、業者管理措施等，都會深入了解。

花蓮壽豐鄉鯉魚潭昨天發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。記者王燕華／翻攝
花蓮壽豐鄉鯉魚潭昨天發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。記者王燕華／翻攝
花蓮壽豐鄉鯉魚潭昨天發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。記者王燕華／翻攝
花蓮壽豐鄉鯉魚潭昨天發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。記者王燕華／翻攝

