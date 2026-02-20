快訊

才喝一口茶趕著處理里內事務 苗栗市5連霸里長邱信雄車禍不治

聯合報／ 記者范榮達王駿杰／苗栗即時報導

苗栗市中苗里5連覇里長邱信雄今年2月6日傍晚車禍，搶救至前天不治，他生前連續15年認養120盞路燈，2011年獲內政部特優里長，車禍當天他處理里內事務，在里民家中喝第一口茶就離開，途中不幸遇上車禍。

邱信雄1945年2月11日出生，生前第2任里長起同額競選，第2任時苗栗市公所開辦路燈認養，他節省下競選費用響應支持，從此年年運用里長事務補助費，認養里內120盞路燈，他常分享年輕時期路燈不普遍，省下事務費認養，里民走在街頭更有安全感，後來他再連任3屆里長，選舉都沒有競爭對手。

里內事務他親力親為，大小事務都瞭如指掌，2011年內政部表揚特優里長，地方人士說，2月6日傍晚5時許，他在住家附近里民家中泡茶，新茶葉才泡好，喝了第一口，就接到電話，要到中苗維祥土地公廟，處理汰換桌子事宜，他立即起身步行前往，結果才沒有多久，就在路口遇到車禍，頭部受重創昏迷送醫搶救。

「如果把那杯茶喝完，可以逃過一劫」，許多里民相當不捨，他們說，邱里長急於處理里內事務，才不幸車禍，連今年生日都只能在醫院，沒想到沒有救回來，生前行誼讓人無限哀思懷念。

這件車禍根據苗栗警察分局初步調查，楊姓男子（50歲）駕駛轎車由苗栗市文化街東往西行駛，左轉中山路時，與文化街西往東行走的邱信雄發生碰撞，邱傷重經救護車送醫搶救，楊男未有飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。

苗栗市中苗里長邱信雄（中）生前認養路燈15年不輟，苗栗市長余文忠（左）、苗栗市民代表會主席陳仁杰（右）去年表揚。圖／苗栗市公所提供
苗栗市中苗里長邱信雄（中）生前認養路燈15年不輟，苗栗市長余文忠（左）、苗栗市民代表會主席陳仁杰（右）去年表揚。圖／苗栗市公所提供
苗栗市中苗里5連覇里長邱信雄今年2月6日傍晚發生車禍，頭部受到重創搶救至前天不治。圖／苗栗警察分局提供
苗栗市中苗里5連覇里長邱信雄今年2月6日傍晚發生車禍，頭部受到重創搶救至前天不治。圖／苗栗警察分局提供

