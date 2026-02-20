快訊

影／光天化日下...通緝男持圓鍬強拆夾娃娃機店兌幣機 得手1小時就落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市淡水區新春街一帶於2月12日上午發生夾娃娃機店連續竊案。34歲張姓男子光天化日持「圓鍬」暴力破壞娃娃機台行竊，得手近1萬元，事後更查出其為涉及毒品及竊盜案件、遭雙北地檢署發布通緝在逃。淡水警分局獲報後，透過監視器影像比對及熱心民眾指認，於案發後1小時內迅速循線將張嫌查緝到案，警詢後依法送辦。

據了解，張姓男子（34歲）本月12 日上午10時及11時許，接連鎖定淡水區新春街2間夾娃娃機店，涉嫌持剛買的「圓鍬」強行撬開其中1間夾娃娃機店內兌幣機，搜刮現金約1萬元後逃離現場；隨後轉往另一間店企圖故技重施，但因機台結構堅固未能得逞，多次嘗試無果後，擔心行蹤曝光便倉促離去。

受害店家調閱監視器掌握犯嫌特徵後立即報警，轄區淡水警方隨即擴大調閱周邊監視器影像，在鄰近社區展開地毯式查訪，獲報僅1小時在案發地點附近發現形跡可疑的張男上前攔查，張起初還故作鎮定，矢口否認涉嫌行竊。

當警方出示店內監視器畫面，張男頓時啞口無言，經查證身分，赫然發現他因涉及毒品及竊盜案，遭台北及新北地檢檢署發布通緝，員警立即上銬逮捕警詢後依竊盜及毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦，通緝部分也依法解送歸案。

淡水警分局呼籲，春節期間無人看守店鋪業者應加強機台鎖具防護並定期清空現金，以降低遭竊風險；民眾如發現可疑人士徘徊，請即時撥打110報案。警方春節治安維護勤務不打烊，將持續強化巡邏與查緝作為，確保民眾安心過好年。

張姓通緝男子日前疑缺錢花用涉嫌持圓鍬強拆新市淡水區1間夾娃娃機店兌幣機，得手近1萬元，但犯案才1小時就落網。記者王長鼎／翻攝
相關新聞

桃園議員服務處「總統春聯被割破」警方找到涉案者 下手理由曝光

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天上午表示，位在桃園區的服務處外過年張貼兩張總統、副總統的「七喜春來」春聯，昨天發現遭人破壞，其...

影／初四卡拉OK店爆糾紛 醉漢持刀尋仇未果竟割傷2女服務生

大年初四卡拉OK起糾紛見血，新北市吳姓男子今天凌晨酒後涉嫌持美工刀劃傷2名女服務生遭警方當場逮捕。警詢後今天依殺人未遂、...

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆釀悲劇 網質疑快艇「惡意造浪」致翻船

花蓮知名景點鯉魚潭大年初三（19日）下午驚傳溺水意外，鄭姓一家人搭乘天鵝船遊湖時船隻翻覆，造成一名9歲男童受困船底溺水，送醫搶救仍宣告不治，歡樂走春行程瞬間變調為天人永隔的悲劇。

高雄蓮池潭市集昨晚衝突...男不滿疑被笑光頭 竟以洗衣精混汽油潑人遭逮

陳姓男子昨晚9時許騎機車行經高市蓮池潭春節市集，按喇叭要3名年輕人讓過起口角，懷疑對方笑他光頭，竟返家持混裝汽油的洗衣精...

桃園男子持鐮刀當街咆哮 警重裝防北市隨機攻擊重演

桃園一名林姓男子今天上午10時許持鐮刀在龜山龍校街徘徊咆哮，不僅嚇壞民眾，也驚動警方圍捕，但員警未第一時間制伏引發議論。...

為前男友爆口角…2女北車捷運站星巴克談判 突噴辣椒水嚇壞民眾

江姓女子因感情糾紛與秦姓女子相約台北車站內星巴克台北捷運門市見面談判，一言不合下持辣椒水噴灑秦女，引發周遭民眾關注，由於...

