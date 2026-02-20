影／光天化日下...通緝男持圓鍬強拆夾娃娃機店兌幣機 得手1小時就落網

新北市淡水區新春街一帶於2月12日上午發生夾娃娃機店連續竊案。34歲張姓男子光天化日持「圓鍬」暴力破壞娃娃機台行竊，得手近1萬元，事後更查出其為涉及毒品及竊盜案件、遭雙北地檢署發布通緝在逃。淡水警分局獲報後，透過監視器影像比對及熱心民眾指認，於案發後1小時內迅速循線將張嫌查緝到案，警詢後依法送辦。

據了解，張姓男子（34歲）本月12 日上午10時及11時許，接連鎖定淡水區新春街2間夾娃娃機店，涉嫌持剛買的「圓鍬」強行撬開其中1間夾娃娃機店內兌幣機，搜刮現金約1萬元後逃離現場；隨後轉往另一間店企圖故技重施，但因機台結構堅固未能得逞，多次嘗試無果後，擔心行蹤曝光便倉促離去。

受害店家調閱監視器掌握犯嫌特徵後立即報警，轄區淡水警方隨即擴大調閱周邊監視器影像，在鄰近社區展開地毯式查訪，獲報僅1小時在案發地點附近發現形跡可疑的張男上前攔查，張起初還故作鎮定，矢口否認涉嫌行竊。

當警方出示店內監視器畫面，張男頓時啞口無言，經查證身分，赫然發現他因涉及毒品及竊盜案，遭台北及新北地檢檢署發布通緝，員警立即上銬逮捕警詢後依竊盜及毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦，通緝部分也依法解送歸案。