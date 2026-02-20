桃園議員服務處「總統春聯被割破」警方找到涉案者 下手理由曝光

快訊

聽新聞
聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

男子先破壞右邊的<a href='/search/tagging/2/春聯' rel='春聯' data-rel='/2/137041' class='tag'><strong>春聯</strong></a>，離開約兩分鐘又回來，動手破壞左邊的春聯。圖／桃園議員<a href='/search/tagging/2/黃瓊慧' rel='黃瓊慧' data-rel='/2/187455' class='tag'><strong>黃瓊慧</strong></a>服務處提供
民進黨桃園市議員黃瓊慧今天上午表示，位在桃園區的服務處外過年張貼兩張總統、副總統的「七喜春來」春聯，昨天發現遭人破壞，其中一張春聯左下方總統、副總統的名字被挖掉，另一張直接從名字割兩刀，她透過網路平台發布消息昨天還報案，卻被質疑自導自演，不過警方已經查到破壞者身分，顯示全案確實是有人蓄意破壞春聯。

警方漏液循線追查，今天上午找到破壞春聯68歲郭姓男子，依據毀損等罪嫌查辦。據了解郭因為政治立場不同，經常經過黃瓊慧中山路、民權路口服務處，前幾天看到春聯就有氣，於是在大年初一割破春聯。

黃瓊慧今天也公布監視器錄影，畫面可以看見一名穿黑色外套的男子用金屬利器毀損春聯，時間為17日大年初一一早7時54先割壞鐵門上的總統春聯，離開一下很快又折返，7時56割壞另一張貼在服務處外牆柱的春聯，黃瓊抨擊慧真的很惡意。

男子先破壞右邊的春聯，離開約兩分鐘又回來破壞左邊的春聯，割掉總統、副總統名字後離開。圖／桃園議員黃瓊慧服務處提供
男子先破壞右邊的春聯，離開約兩分鐘又回來。圖／桃園議員黃瓊慧服務處提供
