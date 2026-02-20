繫繩羅威納推車內遭咬...還被法鬥飼主持拐杖打！ 網一面倒挺牠「罵翻理由曝」

72歲賴姓老翁昨深夜帶未繫繩的法鬥犬至高市鹽埕區海風廣場遛狗，法鬥逗弄推車內繫繩的羅威納犬，羅威納犬吠了幾聲，沒料，賴以為愛犬遭咬，竟持枴杖打羅威納，和羅威納女主人及目擊情侶起爭執，警方將依違反動物保護法將賴函送主管機關裁處。

社群平台「Threads」有網友貼文指，年假逛個駁二市集，遇到一個遛狗不牽繩的阿伯還打狗，跑去聞別人家有牽繩的羅威納，阿伯的法鬥被羅威納咬，直接拿手上的拐杖狂打羅威納，還一直說人家亂咬他的狗，店家報警還一直要離開，「擋住他還動手推我朋友，反過來說我們要打他，他拿拐杖一直揮更恐怖，只能說法鬥被這種主人養到真的很可憐」。

貼文引網友一面挺羅威納犬，有網友指曾遇到這隻羅威納，非常乖的趴在推車裡面而且有牽繩，「我們家狗狗經過牠也沒有反應，只是看看就繼續趴著了，非常乖巧穩定的狗狗」、「沒牽繩的負全責，駁二這幾天人爆多還敢不牽繩，放任自己的狗去招惹還拿拐杖虐狗真的是瘋了」。

有網友則表示，「羅威納在推車裡被攻擊沒辦法逃跑，才會選擇反擊，真的要攻擊的話，法鬥不可能好好的」、「自己不牽繩保護好自家的狗，導致狗被咬，還好意思打別人的狗」、「主人才是害自家狗狗被咬的主要因素，牽好的話，狗狗又怎麼會被咬」、「自己有錯在先，還合理化自己的行為」。

鹽埕警分局指出，五福四路派出所昨深夜10時18分許獲報，指稱鹽埕區海風廣場發生糾紛情事，警方趕赴現場處理。

經警方了解，陳姓女子（35歲）所飼養的羅威納寵物犬放在推車內，與賴姓男子（72歲）所飼養未繫牽繩的法鬥於現場發生互咬情形。賴男見狀，疑似持拐杖揮擊對方寵物犬，雙方因而發生口角爭執。