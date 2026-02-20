瑞芳民宅疑一氧化碳中毒 全家老小9人送醫幸無大礙

今天凌晨位於瑞芳區三爪子坑路一處民眾疑發生一氧化碳中毒事件，警消在凌晨12點51分許接獲民眾報案指，稱家中2人出現昏迷，經派遣7車共16人趕赴現場，屋內9人都送醫，經查疑因家人使用熱水器時未保持通風，致屋內氧氣不足而昏迷，經送醫救治已無大礙。

警消在今天凌晨1點9分抵達發現，現場有5男4女共9人，其中，18歲與16歲黃姓少年，疑因家人洗澡時使用熱水器未保持通風，導致屋內氧氣不足昏迷，經送往衛福部基隆醫院醫治後已無大礙，目前意識清楚、血壓生理反應正常。