影／初四卡拉OK店爆糾紛 醉漢持刀尋仇未果竟割傷2女服務生

大年初四卡拉OK起糾紛見血，吳姓男子今天凌晨酒後涉嫌持美工刀劃傷2名女服務生遭警方當場逮捕。記者王長鼎／翻攝 大年初四卡拉OK起糾紛見血，新北市吳姓男子今天凌晨酒後涉嫌持美工刀劃傷2名女服務生遭警方當場逮捕。警詢後今天依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北警方今天凌晨1時許獲報，新店區中央路上1間卡拉OK店發生糾紛有人持刀傷人，線上巡邏警網迅速趕抵，經查，吳姓男子（54歲）今天凌晨12OK時30分前往該卡拉OK店飲酒，與鄰桌不認識男客人發生口角爭執，吳男心生不滿一臉怒氣離開卡拉OK店，竟是返回家中拿取美工刀再返回該店欲尋仇。

吳男折返回到卡拉OK店，但該名男客人早已離去，吳男心中怒氣無處發洩，先與店內服務人員魏姓女子（47歲）發生口角爭執，服務人員林姓女子（59歲）見狀上前勸架，不料吳男一時情緒失控，涉持美工刀割傷魏女下巴，林女上前阻止致右手拇指也遭割傷。

警方到場後以現行犯當場逮捕吳男並查扣犯案用美工刀2把，同時叫救護車將魏女、林女2人送至新店耕莘醫院救治，因吳男也自稱酒後人不舒服，由另一輛救護車送慈濟醫院診治。警詢後今天將吳男依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康