影／初四卡拉OK店爆糾紛 醉漢持刀尋仇未果竟割傷2女服務生

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

大年初四卡拉OK起糾紛見血，吳姓男子今天凌晨酒後涉嫌持美工刀劃傷2名女服務生遭警方當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
大年初四卡拉OK起糾紛見血，吳姓男子今天凌晨酒後涉嫌持美工刀劃傷2名女服務生遭警方當場逮捕。記者王長鼎／翻攝
大年初四卡拉OK起糾紛見血，新北市吳姓男子今天凌晨酒後涉嫌持美工刀劃傷2名女服務生遭警方當場逮捕。警詢後今天依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

新北警方今天凌晨1時許獲報，新店區中央路上1間卡拉OK店發生糾紛有人持刀傷人，線上巡邏警網迅速趕抵，經查，吳姓男子（54歲）今天凌晨12OK時30分前往該卡拉OK店飲酒，與鄰桌不認識男客人發生口角爭執，吳男心生不滿一臉怒氣離開卡拉OK店，竟是返回家中拿取美工刀再返回該店欲尋仇。

吳男折返回到卡拉OK店，但該名男客人早已離去，吳男心中怒氣無處發洩，先與店內服務人員魏姓女子（47歲）發生口角爭執，服務人員林姓女子（59歲）見狀上前勸架，不料吳男一時情緒失控，涉持美工刀割傷魏女下巴，林女上前阻止致右手拇指也遭割傷。

警方到場後以現行犯當場逮捕吳男並查扣犯案用美工刀2把，同時叫救護車將魏女、林女2人送至新店耕莘醫院救治，因吳男也自稱酒後人不舒服，由另一輛救護車送慈濟醫院診治。警詢後今天將吳男依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大年初四卡拉OK起糾紛見血，吳姓男子今天凌晨酒後涉嫌持美工刀劃傷2名女服務生遭警方當場逮捕，查扣犯案用美工刀。記者王長鼎／翻攝
大年初四卡拉OK起糾紛見血，吳姓男子今天凌晨酒後涉嫌持美工刀劃傷2名女服務生遭警方當場逮捕，查扣犯案用美工刀。記者王長鼎／翻攝

殺人未遂 救護車

相關新聞

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆釀悲劇 網質疑快艇「惡意造浪」致翻船

花蓮知名景點鯉魚潭大年初三（19日）下午驚傳溺水意外，鄭姓一家人搭乘天鵝船遊湖時船隻翻覆，造成一名9歲男童受困船底溺水，送醫搶救仍宣告不治，歡樂走春行程瞬間變調為天人永隔的悲劇。

高雄蓮池潭市集昨晚衝突...男不滿疑被笑光頭 竟以洗衣精混汽油潑人遭逮

陳姓男子昨晚9時許騎機車行經高市蓮池潭春節市集，按喇叭要3名年輕人讓過起口角，懷疑對方笑他光頭，竟返家持混裝汽油的洗衣精...

桃園男子持鐮刀當街咆哮 警重裝防北市隨機攻擊重演

桃園一名林姓男子今天上午10時許持鐮刀在龜山龍校街徘徊咆哮，不僅嚇壞民眾，也驚動警方圍捕，但員警未第一時間制伏引發議論。...

為前男友爆口角…2女北車捷運站星巴克談判 突噴辣椒水嚇壞民眾

江姓女子因感情糾紛與秦姓女子相約台北車站內星巴克台北捷運門市見面談判，一言不合下持辣椒水噴灑秦女，引發周遭民眾關注，由於...

瑞芳民宅疑一氧化碳中毒 全家老小9人送醫幸無大礙

今天凌晨位於瑞芳區三爪子坑路一處民眾疑發生一氧化碳中毒事件，警消在凌晨12點51分許接獲民眾報案指，稱家中2人出現昏迷，...

