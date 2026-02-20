影／初四卡拉OK店爆糾紛 醉漢持刀尋仇未果竟割傷2女服務生
大年初四卡拉OK起糾紛見血，新北市吳姓男子今天凌晨酒後涉嫌持美工刀劃傷2名女服務生遭警方當場逮捕。警詢後今天依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
新北警方今天凌晨1時許獲報，新店區中央路上1間卡拉OK店發生糾紛有人持刀傷人，線上巡邏警網迅速趕抵，經查，吳姓男子（54歲）今天凌晨12OK時30分前往該卡拉OK店飲酒，與鄰桌不認識男客人發生口角爭執，吳男心生不滿一臉怒氣離開卡拉OK店，竟是返回家中拿取美工刀再返回該店欲尋仇。
吳男折返回到卡拉OK店，但該名男客人早已離去，吳男心中怒氣無處發洩，先與店內服務人員魏姓女子（47歲）發生口角爭執，服務人員林姓女子（59歲）見狀上前勸架，不料吳男一時情緒失控，涉持美工刀割傷魏女下巴，林女上前阻止致右手拇指也遭割傷。
警方到場後以現行犯當場逮捕吳男並查扣犯案用美工刀2把，同時叫救護車將魏女、林女2人送至新店耕莘醫院救治，因吳男也自稱酒後人不舒服，由另一輛救護車送慈濟醫院診治。警詢後今天將吳男依殺人未遂、傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。