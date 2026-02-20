與家人口角父親傳訊女兒「驚悚」照片 警消破鐵捲門救人

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

50多歲黃姓男子在過年期間疑因與家人發生爭執，竟在自家臥室內意圖輕生。台南永康分局大灣派出所員警接獲其女兒報案後，會同消防局與在地里長趕往現場，緊急拉起鐵捲門破門而入，將意識模糊的黃男送往成大醫院急救，成功從鬼門關前救回一命。

據指出，黃姓男子因故與家人發生口角衝突後情緒低落，隨後獨自返回住處，昨晚9時許，黃男的女兒突然收到父親傳來的一張驚悚照片，畫面中父親疑似在2樓房間內想不開。黃女因人在外地，趕回住家尚需一段時間，擔心父親發生不測，急忙致電警方尋求協助。

大灣派出所警員趙益萱、蔡承翰獲報趕抵現場。由於黃男住處前後門皆裝設鐵捲門，警方在門外發現2樓房間雖有燈光，但無論如何按門鈴、大聲呼喊皆無人應答。

人命關天，警方在徵得家屬電話同意後，隨即聯繫消防局救護人員及當地里長到場，經現場評估後，眾人合力徒手將鐵捲門拉起進入屋內，衝上2樓房間時，發現黃男正躺在床上，失血過多意識不清，雙眼緊閉身體癱軟，救護人員立即止血並採取急救措施，隨後由救護車緊急送往成大醫院救治。

警方隨後也通知家屬前往醫院照料，家屬對於警方及時救援感到萬分感謝。

永康分局分局長洪宏榮表示，同仁現場臨機應變，透過警消里長三方協力，成功化解此次危機，挽救寶貴生命，避免憾事發生。年節期間雖是團圓喜慶時刻，但也可能因生活壓力或家庭摩擦而產生情緒波動，呼籲民眾在歡度新春之餘，多一分體諒與包容，生命誠可貴，務必珍惜生命，可善用自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995等心理諮詢電話尋求協助，以幫助自己及親友共同安渡難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台南永康警方會同消防局及里長破壞鐵捲門進入救人。圖／ 永康警分局提供
台南永康警方會同消防局及里長破壞鐵捲門進入救人。圖／ 永康警分局提供

