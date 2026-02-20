影／骰子還沒翻盤就翻車 三峽警查獲年節聚眾賭博

新北市三峽警分局二橋派出所昨天下午5時許接獲民眾報案，鶯歌區中正3路一處公寓1樓疑似有人公然賭博，二橋所長張岸玲立即率員前往查察，當場查獲6名賭客聚眾賭博，並查扣賭資2萬2800元。

三峽警分局表示，員警到場時，屋內吵雜聲不斷，並傳出「十八啦」喊聲及擲骰子聲響，門外即可清楚目視賭博情形，聚眾賭博事證明確。員警隨即進入臨檢，當場查獲6名賭客，並查扣骰子18顆、碗公1個及現金賭資。

據了解，該賭局以俗稱「十八啦」的擲骰子比大小方式進行，6人輪流做莊，每局押注100至200元，以點數大小定輸贏並當場以現金結算。巧合的是，警方進入查緝時，賭客正好擲出俗稱「鱉十」的最小點數，原想拚手氣翻身，卻先「輸給法律」，場面令人啼笑皆非。警詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。