快訊

蔣經國日記／劉自然事件遭美冤主導示威 小蔣憤怒不已

抽出中下籤「龍虎相交在門前 黃金忽然變成鐵」朝天宮國運籤示警

閉館前驚魂！日本福岡市立圖書館持刀傷人致3傷 嫌犯當場逮捕

影／骰子還沒翻盤就翻車 三峽警查獲年節聚眾賭博

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市三峽警分局二橋派出所昨天下午5時許接獲民眾報案，鶯歌區中正3路一處公寓1樓疑似有人公然賭博，二橋所長張岸玲立即率員前往查察，當場查獲6名賭客聚眾賭博，並查扣賭資2萬2800元。

三峽警分局表示，員警到場時，屋內吵雜聲不斷，並傳出「十八啦」喊聲及擲骰子聲響，門外即可清楚目視賭博情形，聚眾賭博事證明確。員警隨即進入臨檢，當場查獲6名賭客，並查扣骰子18顆、碗公1個及現金賭資。

據了解，該賭局以俗稱「十八啦」的擲骰子比大小方式進行，6人輪流做莊，每局押注100至200元，以點數大小定輸贏並當場以現金結算。巧合的是，警方進入查緝時，賭客正好擲出俗稱「鱉十」的最小點數，原想拚手氣翻身，卻先「輸給法律」，場面令人啼笑皆非。警詢後依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦。

三峽分局分局長許再周呼籲，賭博行為看似小賭怡情，實則傷財又傷感情，往往衍生債務糾紛，甚至引發治安問題。年節期間更應守法自律，切勿心存僥倖、以身試法。警方將持續強化巡邏與查察勤務，對任何違法賭博行為絕不寬貸，展現維護治安的決心。

新北市三峽警方查獲年節聚眾賭博。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽警方查獲年節聚眾賭博。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽警方查獲年節聚眾賭博。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽警方查獲年節聚眾賭博。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽警方查獲年節聚眾賭博。記者王長鼎／翻攝
新北市三峽警方查獲年節聚眾賭博。記者王長鼎／翻攝

賭博 三峽

延伸閱讀

影／春節鐵腕掃賭 台南警查緝職業賭場逮32人

顯示選項？那些年暗藏春色、賭博暗號的手機簡訊

北市松山警2天破3賭場 City Poker、休閒棋牌館都被抓

棋牌社、麻將館「掛羊頭賣狗肉」 春節前基隆就開賭帶回50人

相關新聞

高雄蓮池潭市集昨晚衝突...男不滿疑被笑光頭 竟以洗衣精混汽油潑人遭逮

陳姓男子昨晚9時許騎機車行經高市蓮池潭春節市集，按喇叭要3名年輕人讓過起口角，懷疑對方笑他光頭，竟返家持混裝汽油的洗衣精...

桃園男子持鐮刀當街咆哮 警重裝防北市隨機攻擊重演

桃園一名林姓男子今天上午10時許持鐮刀在龜山龍校街徘徊咆哮，不僅嚇壞民眾，也驚動警方圍捕，但員警未第一時間制伏引發議論。...

為前男友爆口角…2女北車捷運站星巴克談判 突噴辣椒水嚇壞民眾

江姓女子因感情糾紛與秦姓女子相約台北車站內星巴克台北捷運門市見面談判，一言不合下持辣椒水噴灑秦女，引發周遭民眾關注，由於...

女兒想吃…他偷摘竊走價值1萬2草莓 草莓園主人急報警「剛噴藥有毒」

新竹黃男為了讓女兒能在過年期間吃到草莓，竟趁草莓園打烊之際，潛入竊取價值約1萬2千元的草莓。草莓園主人發現後緊急報案，表...

初三傳憾事…全家同遊鯉魚潭「天鵝船突翻覆」 9歲男童困船底不幸溺斃

花蓮熱門景點鯉魚潭風景區，今天下午傳出溺水意外，鄭姓一家人搭乘天鵝船遊湖，疑因湖面湧浪，天鵝船翻覆，4名大人被救起，但9...

「人肉占車格」爆衝突！她被拖下車毆打 高雄漢神巨蛋認：監視器死角未拍到畫面

高雄漢神巨蛋百貨發生一起停車糾紛，37歲呂姓女子控訴，在地下停車場遭人「人肉占車格」阻擋，雙方爆發口角後，對方突然抓住她...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。