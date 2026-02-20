快訊

高雄蓮池潭市集昨晚衝突...男不滿疑被笑光頭 竟以洗衣精混汽油潑人遭逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市陳姓男子疑光頭遭訕笑，昨晚在蓮池潭市集持洗衣精桶混汽油潑群眾和人混架後逃離，被警方逮回查辦。記者石秀華／翻攝
高市陳姓男子疑光頭遭訕笑，昨晚在蓮池潭市集持洗衣精桶混汽油潑群眾和人混架後逃離，被警方逮回查辦。記者石秀華／翻攝
陳姓男子昨晚9時許騎機車行經高市蓮池潭春節市集，按喇叭要3名年輕人讓過起口角，懷疑對方笑他光頭，竟返家持混裝汽油的洗衣精桶折返潑灑逛街情侶及民眾，攤商奪桶起肢體衝突，陳逃離現場，後被警方逮回依公共危險罪送辦。

網路社群Threads昨晚有網友貼文附影片指，「蓮池潭年街怎麼了」，只見影片中一群人在混亂中起爭執，引起在逛市集的群眾側目，有網友回應指，「當時突然被一名男子攔下，說我們罵他瘋子，然後就被潑汽油」、「直接被潑汽油，超傻眼」。

左營警分局指出，左營所昨晚9時許獲報，位於蓮潭路的年節市集有糾紛情事，警方獲報趕抵現場處理。

警方調查，當時是一名男子持裝洗衣精桶，桶內裝有少量汽油混入洗衣精的液體，朝民眾潑灑，經現場民眾制止後即逃離現場，無人受傷，亦無人提告。

警方調閱沿線監視器畫面，鎖定陳姓男子（51歲）涉案，隨後至陳男住處逮人帶返所偵辦。

警方指，當時陳男疑遭騎機車路過按喇叭要路人讓他過，和3名年輕起口角，懷疑對方笑他光頭，於是返家拿取曾拿去加油的洗衣精桶子返回現場想嚇人，否認有點燃或傷人之意；警詢後，被依公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。

高市陳姓男子疑光頭遭訕笑，昨晚在蓮池潭市集持洗衣精桶混汽油潑群眾和人混架後逃離，被警方逮回並查扣洗衣精桶子。記者石秀華／翻攝
高市陳姓男子疑光頭遭訕笑，昨晚在蓮池潭市集持洗衣精桶混汽油潑群眾和人混架後逃離，被警方逮回並查扣洗衣精桶子。記者石秀華／翻攝

