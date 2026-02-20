花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆釀悲劇 網質疑快艇「惡意造浪」致翻船

花蓮壽豐鄉鯉魚潭初三下午發生天鵝船翻覆，9歲男童不幸溺斃的意外。記者王燕華／翻攝

花蓮知名景點鯉魚潭大年初三（19日）下午驚傳溺水意外，鄭姓一家人搭乘天鵝船遊湖時船隻翻覆，造成一名9歲男童受困船底溺水，送醫搶救仍宣告不治，歡樂走春行程瞬間變調為天人永隔的悲劇。

參與救援的陳姓業者表示，當時他正在帶客人遊湖，發現有天鵝船圍在一起並揮手求救，趕緊划過去支援，「靠近時聽到有人喊小孩還在船底，我立即跳下水協助救援。」他與男童父親輪流進行心肺復甦術，直到消防人員趕到接手送醫，仍未能挽回男童生命。

目擊者指出，男童受困時間約6至10分鐘，事發當時湖面船隻眾多，不排除有快艇經過帶起船尾浪，導致天鵝船失去平衡翻覆。

事故發生後，Threads也湧入大量討論。有民眾表示，多年前到鯉魚潭踩天鵝船時，也曾遭快艇高速經過造成強烈晃動，甚至差點翻船，表示：「一開始衝來我們周圍搖晃很大力， 前面的情侶差點翻船，後來衝去船多的地方，繼續造浪，讓一堆小船搖晃很大力，有夠危險，如今出事了。」該名民眾隨後也在留言區補充：「原本會錄更長，真的覺得要翻船，趕快停止錄影，先控制方向。」

也有人指出，快艇與腳踏船、獨木舟等慢速浮具混用同一水域，存在高度風險，有網友更質疑：「這是不同業者在挑釁嗎？本來就必須分開，害一個小朋友溺斃， 好難過！」另有水域活動業者指出，長期以來該水域未明確劃分快艇與非動力浮具活動範圍，也缺乏船速限制與安全距離規範，恐增加翻覆與碰撞風險。

事件發生後，網友質疑相關單位是否落實水域安全管理與船隻動線規劃，直呼：「有背景的業者才能在那裡經營的，到現在小朋友溺斃了，也沒有追究業者呀！」不少網友將矛頭指向花蓮縣政府，默許快艇橫衝造浪波及旁邊的慢船；但鯉魚潭屬於花東縱谷國家風景區範圍，主管機關應為交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處。