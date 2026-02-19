快訊

為前男友爆口角…2女北車捷運站星巴克談判 突噴辣椒水嚇壞民眾

桃園男子持鐮刀當街咆哮 警重裝防北市隨機攻擊重演

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓男子今天上午10時許持鐮刀在龜山龍校街徘徊咆哮，不僅嚇壞民眾，也驚動警方圍捕，但員警未第一時間制伏引發議論。警方回應是為了將傷害減至最低，最後也順利逮人，全案依恐嚇公眾罪移送法辦。

今天上午10時許，林男手持鐮刀在龜山龍校街咆哮，由於台北隨機傷人案殷鑑不遠，民眾害怕事件重演，旋即報警處理，而警方也在第一時間派出6名警力趕往。

員警手持盾牌警棍與林男對峙畫面被民眾上傳網路，影片中可見員警步步逼近林男，而林男則是揮舞手中的刀對警咆哮；有網友質疑「為何不用電擊槍」、「怎麼不趕快制伏」、「執行力真的很弱，早該拿下的 還陪他走這麼大段的路」等語。

警方解釋，事發當時還有其他民眾在旁邊，如果過度刺激林男，衝突擴大恐波及無辜，所以員警在找到適合出手的時間地點之前，採取保守態度，確保出手可以一次成功

林男被逮後，情緒不穩，面對員警詢問原因，僅稱自己是要找人，但交代不清要找的人是誰，也說不出找人目的，全案最後依恐嚇公眾罪移送。

桃園龜山驚傳男子持鐮刀當街咆哮，員警重裝逮人。記者陳俊智／翻攝
桃園龜山驚傳男子持鐮刀當街咆哮，員警重裝逮人。記者陳俊智／翻攝

恐嚇 上傳 成功

