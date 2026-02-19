快訊

為前男友爆口角…2女北車捷運站星巴克談判 突噴辣椒水嚇壞民眾

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

江姓女子因感情糾紛與秦姓女子相約台北車站內星巴克台北捷運門市見面談判，一言不合下持辣椒水噴灑秦女，引發周遭民眾關注，由於不久前才發生隨機攻擊案，警方獲報立即派員到場查處，所幸現場衝突已消停，江、秦2人互告傷害，警詢後依法函送台北地檢署偵辦。

警方調查，捷運警察隊及中正一分局警方今晚近7時獲報，星巴克台北捷運門市有民眾爭吵並噴灑辣椒水，各立即派員前往查處，現場是26歲江姓女子、37歲秦姓女子發生口角爭執，另有2人共同朋友在場，員警到場時衝突已消停，其他民眾僅表示有聞到異味，並未受波及。

據悉，衝突源於江女與一名澳洲籍男友生下1子，2人分手後男子獲得幼子撫養權，又跟秦女交往，秦女自然受託照顧幼子，江女認為不應如此，聯繫男子無果，只好找共同朋友約出秦女談判，未料秦女也早已與男子分手，無法協助聯繫男子，江女後續情緒失控，拿出辣椒水噴向秦女。

警方表示，秦女遭噴辣椒水導致雙眼紅腫，提告傷害罪，江女事後認為有遭秦女推擠，也提告傷害罪，全案詢後分別依傷害罪嫌函送台北地檢署偵辦。

捷運警察隊及中正一分局警方今晚近7時獲報，星巴克台北捷運門市有民眾爭吵並噴灑辣椒水，各立即派員前往查處。圖／警方提供
捷運警察隊及中正一分局警方今晚近7時獲報，星巴克台北捷運門市有民眾爭吵並噴灑辣椒水，各立即派員前往查處。圖／警方提供

