前任和現任爭扶養權…她持辣椒水噴灑對方 警依傷害案送辦

捷運台北車站今天發生噴辣椒水衝突事件，一名江姓女子與前男友的新女友秦姓女子談小孩扶養權問題，江姓女子因情緒激動涉朝秦女噴灑辣椒水，警方已依傷害案移請偵辦。

今天下午6時左右，捷運台北車站星巴克發生噴辣椒水衝突事件，據了解，為一名江姓女子跟澳洲籍男子育有1名2歲孩子，兩人分開後小孩監護權判給澳男，江女今天找共同友人約澳男的新女友秦姓女子談論小孩撫養權問題，情緒激動就拿辣椒水噴灑。

台北市政府警察局中正一分局透過新聞資料說明指出，經警方到場了解，是江姓民眾與秦姓民眾，因江女兒子監護權為其前男友，為江女兒子照顧問題，特別相約於星巴克討論。

中正一分局表示，在討論過程中，雙方言詞逐漸激烈，江女涉將隨身攜帶辣椒水噴灑在秦女臉上，警方將雙方帶回詢問，雙方互相提起傷害告訴，詢問後依傷害案移請偵辦。