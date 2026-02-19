前任和現任爭扶養權…她持辣椒水噴灑對方 警依傷害案送辦

快訊

中央社／ 台北19日電

捷運台北車站今天發生噴辣椒水衝突事件，一名江姓女子與前男友的新女友秦姓女子談小孩扶養權問題，江姓女子因情緒激動涉朝秦女噴灑辣椒水，警方已依傷害案移請偵辦。

今天下午6時左右，捷運台北車站星巴克發生噴辣椒水衝突事件，據了解，為一名江姓女子跟澳洲籍男子育有1名2歲孩子，兩人分開後小孩監護權判給澳男，江女今天找共同友人約澳男的新女友秦姓女子談論小孩撫養權問題，情緒激動就拿辣椒水噴灑。

台北市政府警察局中正一分局透過新聞資料說明指出，經警方到場了解，是江姓民眾與秦姓民眾，因江女兒子監護權為其前男友，為江女兒子照顧問題，特別相約於星巴克討論。

中正一分局表示，在討論過程中，雙方言詞逐漸激烈，江女涉將隨身攜帶辣椒水噴灑在秦女臉上，警方將雙方帶回詢問，雙方互相提起傷害告訴，詢問後依傷害案移請偵辦。

捷運台北車站今天發生噴辣椒水衝突事件。圖為台北車站台鐵月台，圖中非新聞當事人。聯合報資料照，記者許正宏／攝影
捷運台北車站今天發生噴辣椒水衝突事件。圖為台北車站台鐵月台，圖中非新聞當事人。聯合報資料照，記者許正宏／攝影

初三傳憾事…全家同遊鯉魚潭「天鵝船突翻覆」 9歲男童困船底不幸溺斃

花蓮熱門景點鯉魚潭風景區，今天下午傳出溺水意外，鄭姓一家人搭乘天鵝船遊湖，疑因湖面湧浪，天鵝船翻覆，4名大人被救起，但9...

「人肉占車格」爆衝突！她被拖下車毆打 高雄漢神巨蛋認：監視器死角未拍到畫面

高雄漢神巨蛋百貨發生一起停車糾紛，37歲呂姓女子控訴，在地下停車場遭人「人肉占車格」阻擋，雙方爆發口角後，對方突然抓住她...

初三為回收物大打出手 嘉義街友遭圍毆慘死火車站地下道…發現時身體僵硬

嘉義市火車站前站地下道大年初三發生街友命案，一名62歲張姓街友疑因回收物糾紛，先後與4名街友發生衝突，張男頭腹部遭猛力踢...

快關窗！雲林回收場驚傳火警濃煙竄天 煙塵飄向4鄉鎮

雲林縣褒忠鄉一處民營資源回收場今（19）日下午2時9分傳出火警，火場濃煙竄天，遠處可見，消防局獲報後立即派遣人車前往搶救...

女兒想吃…他偷摘竊走價值1萬2草莓 草莓園主人急報警「剛噴藥有毒」

新竹黃男為了讓女兒能在過年期間吃到草莓，竟趁草莓園打烊之際，潛入竊取價值約1萬2千元的草莓。草莓園主人發現後緊急報案，表...

台中26歲男死在租屋處 死前疑和人爭吵…檢警正查死因

台中市一名26歲陳姓男子今天被發現死在台中市北區中清路租屋處，員警獲報趕到現場發現男子已明顯死亡，報請檢察官相驗釐清死因...

