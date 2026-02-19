快訊

女兒想吃…他偷摘竊走價值1萬2草莓 草莓園主人急報警「剛噴藥有毒」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹黃男為了讓女兒能在過年期間吃到草莓，竟趁草莓園打烊之際，潛入竊取價值約1萬2千元的草莓。草莓園主人發現後緊急報案，表示草莓剛噴藥，憂心竊賊吃下肚恐中毒，請警方緊急尋人，所幸警方找到黃男時，並未食用草莓，全案訊後依竊盜罪嫌送辦。

新竹縣新埔警分局指出，關西分駐所於1月13日上午7時許接獲報案，指稱關西鎮內某草莓園遭竊，且草莓剛噴藥，需要警方協助。經警方了解，該草莓園因擔心竊賊吃下剛噴藥的草莓會對身體造成不良影響，於是報案請警方盡速找到竊賊，以免將藥劑尚未散去的草莓吃下肚恐造成中毒反應。

警方受理後，隨即調閱周邊監視器畫面，鎖定黃姓男子涉有重嫌，並於當日通知到案說明。警方調查，黃男供稱因女兒想吃草莓，一時起心動念犯案。所竊草莓為知名品種「香水草莓」，市值約1萬2000元。黃男到案時表示，已將草莓丟棄，並未食用。

警方呼籲，住家周遭可裝設監視器或保全系統，防止竊案發生，若疑似有竊案情事，請撥打110報案專線，由警方到場偵處。農曆春節期間，警方會持續執行加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，讓民眾安心、快樂過好年。

新竹黃男為了讓女兒能在過年期間吃到草莓，竟趁草莓園打烊之際，潛入竊取價值約1萬2千元的草莓。圖／民眾提供
新竹黃男為了讓女兒能在過年期間吃到草莓，竟趁草莓園打烊之際，潛入竊取價值約1萬2千元的草莓。圖／民眾提供

草莓 新竹 監視器 竊盜

