雲林褒忠資源回收場大火 嘉義、彰化支援搶救

中央社／ 雲林縣19日電

雲林縣褒忠鄉某民營資源回收場今天下午2時許發生火警，風勢助長火勢、現場水源不足，增加救援困難，除雲林縣消防局動員外，鄰近的彰化和嘉義縣市也派員支援，消防人員持續在現場滅火。

雲林縣消防局表示，今天下午2時許接獲民眾報案指稱，褒忠鄉某民營的資源回收場發生火警，濃煙直竄天際，數公里外可見；消防局立刻派遣各式消防車23輛、救護車2輛，消防、義消人員共88人前往搶救。

由於濃煙已影響交通視線，且為了救援第一，警方則在火場附近的道路進行交通管制。

雲林縣消防局說，現場無人受困，但囤積大量易燃物，風勢助長火勢、現場水源不足，增加救援困難，緊鄰火場還有一處養豬場，消防人員布置防火隔離帶，避免火勢延燒。

此外，請求嘉義縣市、彰化縣消防局各派遣水庫車1部，共3車6人前往支援。消防人員持續在現場滅火，並出動3部重機具進入火場，初估燃燒面積約200平方公尺，起火原因待釐清。

雲林縣環保局也派員到場進行空氣品質監測，環保局提醒，環境風場為北風，位於下風處的褒忠、土庫、元長、水林等4鄉鎮受影響，請民眾多加注意，避免外出、暫時關緊門窗。

雲林縣褒忠鄉某民營資源回收場19日下午2時許發生火警，風勢助長火勢、現場水源不足，增加救援困難，除雲林縣消防局動員外，鄰近的彰化和嘉義縣市也派員支援。圖／雲林縣消防局提供（中央社）　
雲林縣褒忠鄉某民營資源回收場19日下午2時許發生火警，風勢助長火勢、現場水源不足，增加救援困難，除雲林縣消防局動員外，鄰近的彰化和嘉義縣市也派員支援。圖／雲林縣消防局提供（中央社）　

