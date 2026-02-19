初三傳憾事…全家同遊鯉魚潭「天鵝船突翻覆」 9歲男童困船底不幸溺斃

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮熱門景點鯉魚潭風景區，今天下午傳出溺水意外，鄭姓一家人搭乘天鵝船遊湖，疑因湖面湧浪，天鵝船翻覆，4名大人被救起，但9歲男童受困翻覆的船艇下，被救出時已無呼吸心跳，送醫搶救仍告不治。

這起意外發生在下午2時55分，鄭姓男童一家共10人大年初三走春來到鯉魚潭，分乘兩艘天鵝船遊湖。業者表示，男童與父母、爺爺及姑姑共乘一艘船，5人均依規定穿著救生衣，下水半個多小時後，在潭北距岸約20公尺處，船隻突然翻覆。

當時附近船隻先將4名大人救起，但男童被壓在翻覆船艇下，林姓業者與在場遊客齊力將男童拉出，已經沒有呼吸心跳。

參與救援的陳姓獨木舟業者說，當時他帶客人遊湖，見一群天鵝船圍著，還有人揮手求救，覺得有異，趕緊划過去，靠近就聽到有人大喊「小孩在下面」，他連忙跳下水救援。當時母親先出來，後來父親也脫困，說男童還在船底，他與現場人員幫忙壓單側邊讓船隻傾斜，才把小朋友拉上岸。

陳姓目擊者表示，男童困在水中約6到10分童，他與男童父親輪流為男心肺復甦術，後來消防人員趕到接手送醫；他說，今天湖面船隻多，可能有快艇經過帶起船尾浪，造成翻船。

業者表示，租船前都會提醒遊客不要太靠近岸邊，可能會有石頭或者太淺而擱淺，當時船隻翻覆時與租船處有一段距離，也不清楚翻船原因。警方正積極調查釐清事故原因，呼籲民眾從事水域活動時，務必注意自身安全，避免憾事發生。

