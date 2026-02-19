聽新聞
0:00 / 0:00
快關窗！雲林回收場驚傳火警濃煙竄天 煙塵飄向4鄉鎮
雲林縣褒忠鄉一處民營資源回收場今（19）日下午2時9分傳出火警，火場濃煙竄天，遠處可見，消防局獲報後立即派遣人車前往搶救，據報無人員受困，因回收場面積廣大，火勢持續延燒，消防人員正全力控制火勢。
消防局表示，起火地點位於褒忠鄉一處民營資源回收場，火勢竄出濃煙，遠處可見，為盡快控制火勢，除褒忠分隊外，並調派元長、崙背、東勢、土庫、麥寮、虎尾及高鐵等分隊支援，合計8個單位投入救災。
共出動各式消防車12輛、救護車2輛，動員消防人員31人到場灌救，由第二大隊副大隊長陳世朋現場指揮調度。消防局表示，火勢不斷延燒，消防人員正全力控制火勢。
現場竄出濃煙數公里外可見，環保局人員已到場監控空氣品質，並已通報空汙事件，副局長黃富義表示，目前環境風場為北風，煙塵持續飄往鄰近區域及下風處區域，包括褒忠、土庫、元長、水林都受影響，請民眾多加注意，避免外出、暫時關緊門窗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。