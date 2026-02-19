初三為回收物大打出手 嘉義街友遭圍毆慘死火車站地下道…發現時身體僵硬

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義火車站前站地下道大年初三發生街友命案，一名62歲張姓街友疑因回收物糾紛，先後與4名街友發生衝突，張男頭腹部遭猛力踢踹、毆打，哀嚎倒地不起，2小時後被發現已身體僵硬、明顯死亡，警方循線追查，將4名涉案街友依傷害致死罪嫌移送法辦。

據瞭解，張男今天凌晨2時許在火車站周邊與60歲吳姓街友發生爭執，吳男把張男踹倒在地，又持續猛踹數下，直至上午8時左右，40歲邱姓男子、58歲陳姓男子及47歲林姓女子也來找張男理論，3人徒手毆打張男後離去。

張男長時間倒臥地下道，未被及時搶救，直到2小時後，動手的陳男與林女折返現場，在靠近3號出口處發現張男仍躺在地上，靠近查看時發現已無呼吸、身體僵硬，隨即撥打電話報警求助。救護人員趕抵後評估已明顯死亡，未再送醫急救。

警方指出，接獲通報後調閱周邊狀況並訪查相關人員，先在車站廣場查獲吳男、邱男，隨後通知陳男與林女到案說明，4人坦承因張男撿拾其回收物，引發口角及肢體衝突，訊後依傷害致死罪嫌將4人移送嘉義地檢署，張男確切死因仍待檢方相驗釐清。

嘉義火車站前街友今天疑為回收物大打出手，62歲張姓街友遭其他街友徒手毆死。記者黃于凡／翻攝
嘉義火車站前街友今天疑為回收物大打出手，62歲張姓街友遭其他街友徒手毆死。記者黃于凡／翻攝
嘉義火車站前街友今天疑為回收物大打出手，62歲張姓街友遭其他街友徒手毆死。記者黃于凡／翻攝
嘉義火車站前街友今天疑為回收物大打出手，62歲張姓街友遭其他街友徒手毆死。記者黃于凡／翻攝

