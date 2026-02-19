借錢周轉不成涉嫌縱火燒梨山工寮 警方查獲男子到案

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市和平區梨山昨天有工寮昨天起火，幸好屋主與員工當時不在工寮內，警方查出仲姓男子曾向工竂承租人借錢不成，涉嫌縱火，今天已查獲到案，將依公共危險罪嫌法辦。

台中市和平警分局調查，昨天傍晚5時28分在和平區中興路4段松東巷工寮發生火災，梨山消防隊到場撲滅火勢，內部農機具燒毀，無人員傷亡。

經查工寮為承租人郭姓男子夫妻及員工等3人居住，郭男夫妻當日在東勢區住處並未在場，員工亦未在工寮。

郭男表示，有接獲仲姓男子致電借錢周轉，他予以拒絕，對方心生不滿，揚言到場縱火。和平警分局已將可疑犯嫌仲男到案釐清案情，積極調查相關事證，依法偵辦。警方呼籲，對於任何不法行為，必定全力偵辦、依法究辦，絕不寬貸。

台中市和平區梨山昨天有工竂昨天起火，警方查出涉嫌縱火案。圖／警方提供
承租人 借錢 縱火 梨山

