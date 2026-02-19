快訊

直播／是否被判死刑？南韓前總統尹錫悅內亂案14點將揭曉

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

聽新聞
0:00 / 0:00

港男陳屍五星級飯店客房…母最快後天來台 檢警將相驗釐清死因

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

香港籍馮姓男子昨被發現陳屍台北市五星級飯店客房內，警方介入初步未發現外力侵入痕跡，請陸委會聯繫駐港辦事處協助後，今已聯繫上馮男家屬，預計後天之後抵台，檢警屆時將安排相驗，進一步釐清馮男死因。

警方調查，27歲馮男2月14日來台入住某知名飯店，2月18日下午1時許應退房卻不見人影，房務人員上門查看，發現馮男倒臥客房沙發上，已明顯死亡。員警封鎖現場採證，未發現外力侵入痕跡。

由於馮男在台無親友，警方後續請陸委會駐港辦事處協助聯繫馮男家屬，今已聯絡上馮男母親，預計最早後天才能抵台，檢警將於馮男家屬來台後進行相驗，釐清確切死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

香港籍馮姓男子昨被發現陳屍台北市五星級飯店客房內，警方介入初步未發現外力侵入痕跡。救護車示意圖。圖／聯合報系資料照
香港籍馮姓男子昨被發現陳屍台北市五星級飯店客房內，警方介入初步未發現外力侵入痕跡。救護車示意圖。圖／聯合報系資料照

飯店 死亡

延伸閱讀

港男來台陳屍五星級飯店 留下紙條要結清房費

北市五星級飯店傳命案…香港籍男子陳屍客房 警方排除外力介入

親自去註銷國籍不被受理 李貞秀嗆梁文傑：忘記自己是陸委會副主委？

國際名模驚傳陳屍家中！才剛搬家、戀情甜蜜...21歲新星死因初判「自然死亡」

相關新聞

港男陳屍五星級飯店客房…母最快後天來台 檢警將相驗釐清死因

香港籍馮姓男子昨被發現陳屍台北市五星級飯店客房內，警方介入初步未發現外力侵入痕跡，請陸委會聯繫駐港辦事處協助後，今已聯繫...

中橫初二傳憾事 一家四口機車出遊 58歲母跌落山溝頭部重創不治

大年初二傳憾事，台中市施姓婦人昨天與丈夫及兩個孩子，分騎4輛機車沿中橫公路到花蓮旅遊，就在快下中橫公路時，在太魯閣閣口附近不小心...

南港區垃圾掩埋場火警 蔣萬安：大型廢棄傢俱 排放的濃煙無毒

台北市南港區山豬窟垃圾掩埋場今晨5時許發生火警，北市警消獲報後立即到場，於上午8時撲滅火勢。北市長蔣萬安今早到松山區慈祐...

北市南港掩埋場起火！濃煙飄散 環保局籲4處居民戴口罩外出

台北市南港區南深路一處掩埋場今晨5時許起火，消防人員於上午8時許撲滅火勢，但起火區域堆置大量廢棄物，仍恐有延燒之虞，北市...

借錢周轉不成涉嫌縱火燒梨山工寮 警方查獲男子到案

台中市和平區梨山昨天有工寮昨天起火，幸好屋主與員工當時不在工寮內，警方查出仲姓男子曾向工竂承租人借錢不成，涉嫌縱火，今天...

影／雙載機車直行遭轉彎汽車撞飛2人送醫 後座未戴安全帽將開罰

昨大年初二屏鵝公路車流量大，屏東縣枋山鄉台1線與會社路口發生車禍，22歲林男駕駛汽車南下該路口左轉時，與台一線北上直行騎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。