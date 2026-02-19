港男陳屍五星級飯店客房…母最快後天來台 檢警將相驗釐清死因

香港籍馮姓男子昨被發現陳屍台北市五星級飯店客房內，警方介入初步未發現外力侵入痕跡，請陸委會聯繫駐港辦事處協助後，今已聯繫上馮男家屬，預計後天之後抵台，檢警屆時將安排相驗，進一步釐清馮男死因。

警方調查，27歲馮男2月14日來台入住某知名飯店，2月18日下午1時許應退房卻不見人影，房務人員上門查看，發現馮男倒臥客房沙發上，已明顯死亡。員警封鎖現場採證，未發現外力侵入痕跡。

由於馮男在台無親友，警方後續請陸委會駐港辦事處協助聯繫馮男家屬，今已聯絡上馮男母親，預計最早後天才能抵台，檢警將於馮男家屬來台後進行相驗，釐清確切死因。