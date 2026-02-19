影／雙載機車直行遭轉彎汽車撞飛2人送醫 後座未戴安全帽將開罰

昨大年初二屏鵝公路車流量大，屏東縣枋山鄉台1線與會社路口發生車禍，22歲林男駕駛汽車南下該路口左轉時，與台一線北上直行騎機車25歲李女後座載19歲林男發生側撞，兩人遭汽車撞飛，機車騎士李女手腳骨折、後座乘客林男未戴安全帽手腳擦挫傷，雙方無酒駕。

枋寮警分局昨18日下午3時48分接獲報案，在枋山鄉台1線與會社路口發生車禍，22歲林男開車，行經台1線南下行駛會社路口要左轉時，與台1線北上直行的機車騎士李女發生車禍。

李女騎機車直行，機車還附載一名乘客19歲林男，兩人當場被轉彎的汽車撞飛，飛越過汽車，約1層樓高度後，重跌在地下，李女大腿變形骨折，林男未戴安全帽，手腳擦挫傷，兩人均送枋寮醫院，意識清醒，機車後座未戴安全帽部分警方將開罰。