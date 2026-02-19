影／雙載機車直行遭轉彎汽車撞飛2人送醫 後座未戴安全帽將開罰

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

昨大年初二屏鵝公路車流量大，屏東縣枋山鄉台1線與會社路口發生車禍，22歲林男駕駛汽車南下該路口左轉時，與台一線北上直行騎機車25歲李女後座載19歲林男發生側撞，兩人遭汽車撞飛，機車騎士李女手腳骨折、後座乘客林男未戴安全帽手腳擦挫傷，雙方無酒駕。

枋寮警分局昨18日下午3時48分接獲報案，在枋山鄉台1線與會社路口發生車禍，22歲林男開車，行經台1線南下行駛會社路口要左轉時，與台1線北上直行的機車騎士李女發生車禍。

李女騎機車直行，機車還附載一名乘客19歲林男，兩人當場被轉彎的汽車撞飛，飛越過汽車，約1層樓高度後，重跌在地下，李女大腿變形骨折，林男未戴安全帽，手腳擦挫傷，兩人均送枋寮醫院，意識清醒，機車後座未戴安全帽部分警方將開罰。

汽車駕駛林男與機車騎士李女，雙方酒測值均為零，當時車禍發生時雙方的號誌均為綠燈。警方提醒，駕駛人要遵守號誌，行駛至交叉路口，轉彎車應禮讓直行車先行，勿因號誌轉換一時搶快，春節期間，有行經車多路段時，請耐心駕駛。

雙載的機車直行遭轉彎汽車撞飛，機車騎士李女手腳骨折、後座林男未戴安全帽，手腳擦挫傷。圖／讀者提供
雙載的機車直行遭轉彎的汽車撞飛。圖／讀者提供
雙載的機車直行遭轉彎的汽車撞飛。圖／讀者提供
