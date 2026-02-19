影／車門突反鎖！未滿1歲男童受困 台南女警急破窗順利救人

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

前天大年初一下午2時許，110獲報在台南仁德區奇美博物館停車場內有幼童受困車內，歸仁警分局文賢派出所員警到場與家屬溝通後，救援人員果斷破窗，順利將未滿1歲的男童救出，救護人員現場檢視及評估後，所幸僅受驚嚇，體徵表現正常無需就醫，讓家屬感激萬分。

歸仁警分局表示，文賢派出所警員吳季涓及張雯倩獲報後駕巡邏車沿途鳴警笛，趕赴奇美博物館，梭巡在P4停車場發現盧姓家屬停車準備將車上物品卸下時，疑似車鑰匙未隨身攜帶，致車門自動上鎖，並將坐在副駕駛座後面安全座椅上未滿1歲的男童反鎖在車內。

因天氣炎熱且車內沒冷氣，家屬在旁急得像熱鍋上螞蟻，警員張雯倩透過車窗目視幼童疑似意識模糊且拍窗也未聽聞幼童的聲音，情況危急。

為避免發生危險，員警當下獲家屬同意並選擇離幼童座位最遠的駕駛座窗戶，以警棍及防割手套執行破窗作業後，由家屬伸手進去打開車門，順利將該男童救出。經119救護人員現場檢視及評估後，所幸僅受驚嚇，體徵表現正常無需就醫，讓家屬感激萬分。

警分局提醒，在炎熱天氣下，車內溫度快速上升，極易引發中暑、脫水等危險情況，嚴重者甚至可能危及生命；建議駕駛人離開車輛應隨身攜帶車輛鑰匙、勿讓幼童單獨留在車上或請車商關閉或調整自動上鎖功能，如情況緊急應立即撥打110或119求助，讓專業救援人員協助處理，避免自行破壞車輛，造成車內人員受傷。

歸仁警分局文賢派出所員警到場與家屬溝通後，救援人員果斷破窗，順利將未滿1歲的男童救出。圖／讀者提供
歸仁警分局文賢派出所員警到場與家屬溝通後，救援人員果斷破窗，順利將未滿1歲的男童救出。圖／讀者提供
經員警破窗後，家屬伸手進去打開車門，順利將該男童救出，經經119救護人員現場檢視及評估後，所幸僅受驚嚇。圖／讀者提供
經員警破窗後，家屬伸手進去打開車門，順利將該男童救出，經經119救護人員現場檢視及評估後，所幸僅受驚嚇。圖／讀者提供

