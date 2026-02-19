楊梅警方在一間郵局的ATM前面發現男子，將其平安送返家。圖：讀者提供

桃園市楊梅警分局16日凌晨5時許接獲吳姓民眾報案，稱其59歲哥哥患有失智症，於清晨4時許自行外出後不知去向，家屬焦急萬分，緊急向警方求助。警方獲報後立即兵分多路前往楊梅市區各重要路段與可能出沒地點展開搜尋，總算在一間郵局的ATM前面發現男子，將其平安送返家，化解一場驚魂，也讓男子可以在除夕與家人團圓，。

家屬見到男子平安歸來，終於放下心中大石，頻頻向楊梅警方致謝，感謝員警即時伸出援手。圖：讀者提供

楊梅派出所表示，警員陳羿庭搜尋過程中，經過楊梅區大平郵局時，於郵局ATM提款機旁發現一人影便立即上前查看，發現即為失蹤之吳姓男子，當時僅著單薄衣物，在低溫中不停發抖，員警立即給予關懷安撫，並通知值班員警派遣巡邏車支援，將男子平安護送回住處避免發生意外。家屬見到男子平安歸來，終於放下心中大石，頻頻向警方致謝，感謝員警即時伸出援手。

楊梅分局呼籲，近期日夜溫差大，失智長者若獨自外出，迷途及受寒風險皆高，家屬應多加留意生活動態與行蹤，必要時可協助配戴防走失手環、協尋手鍊或智慧定位裝置，以降低走失風險。警方也提醒民眾，若在街頭發現疑似迷途長者，請立即撥打110報案，共同守護長者安全，讓社會多一分關懷、少一分遺憾。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅男除夕失聯家屬急壞 警兵分多路尋人