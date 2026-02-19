快訊

懶人包／過年聚會炒熱氣氛！8款任天堂Switch 2闔家歡遊戲推薦 派對、競賽統統有

小孩成財神爺代言人！男童隨手挑1張 母刮出100萬嗨喊：教育基金有了

特檢求處死刑！ 南韓前總統尹錫悅涉內亂案 今下午一審宣判

澎湖白沙赤崁村長夫婦車禍死亡 縣府哀悼

中央社／ 澎湖縣19日電

澎湖白沙鄉赤崁村長黃禮聰夫婦昨天疑開車自撞身亡，澎湖縣政府今天表達最深哀悼，將全力協助後續相關事宜，陪家屬度過艱難時刻。

澎縣府透過社群網站臉書（Facebook）表示，突如其來的消息讓鄉親與各界震驚與不捨，黃禮聰長年熱心服務鄉里，關心村務、照顧長者及參與地方大小事務，是許多鄉親熟悉且信賴的身影。

澎縣府說，憾事發生於春節期間，更讓人倍感心痛與惋惜，縣府第一時間已由秘書長代表前往醫院探視並關心家屬，表達誠摯慰問。

澎縣府提醒民眾，年節期間親友團聚、往返頻繁，行車時間較長，可能由於疲勞或天候因素增加風險，行車務必放慢速度、 注意路況與標誌、勿疲勞駕駛並繫妥安全帶。

澎縣府消防局昨天獲報，澎湖縣道203線港子村往赤崁14.4公里處路段，1輛自小客車疑自撞路旁路樹車禍，車體嚴重變形，肇事原因由澎縣府警察局白沙分局調查釐清。

澎湖白沙鄉赤崁村長夫妻疑駕車自撞路樹受困，被救出後送醫搶救，仍告不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖白沙鄉赤崁村長夫妻疑駕車自撞路樹受困，被救出後送醫搶救，仍告不治。圖／澎湖縣消防局提供

澎湖縣 自撞 關心

延伸閱讀

年初二憾事 澎湖白沙鄉赤崁村長黃禮聰夫婦車禍雙亡

澎湖白沙鄉赤崁村長夫婦疑駕車自撞路樹 OHCA緊急送醫搶救

澎湖縣長陳光復摔倒昏迷 馬公市長黃健忠還原現場

澎湖娘家宴席開206桌！鄉親團圓敘舊 齊為陳光復集氣祈福

相關新聞

中橫初二傳憾事 一家四口機車出遊 58歲母跌落山溝頭部重創不治

大年初二傳憾事，台中市施姓婦人昨天與丈夫及兩個孩子，分騎4輛機車沿中橫公路到花蓮旅遊，就在快下中橫公路時，在太魯閣閣口附近不小心...

南港區垃圾掩埋場火警 蔣萬安：大型廢棄傢俱 排放的濃煙無毒

台北市南港區山豬窟垃圾掩埋場今晨5時許發生火警，北市警消獲報後立即到場，於上午8時撲滅火勢。北市長蔣萬安今早到松山區慈祐...

北市南港掩埋場起火！濃煙飄散 環保局籲4處居民戴口罩外出

台北市南港區南深路一處掩埋場今晨5時許起火，消防人員於上午8時許撲滅火勢，但起火區域堆置大量廢棄物，仍恐有延燒之虞，北市...

影／雙載機車直行遭轉彎汽車撞飛2人送醫 後座未戴安全帽將開罰

昨大年初二屏鵝公路車流量大，屏東縣枋山鄉台1線與會社路口發生車禍，22歲林男駕駛汽車南下該路口左轉時，與台一線北上直行騎...

影／車門突反鎖！未滿1歲男童受困 台南女警急破窗順利救人

前天大年初一下午2時許，110獲報在台南仁德區奇美博物館停車場內有幼童受困車內，歸仁警分局文賢派出所員警到場與家屬溝通後...

澎湖白沙赤崁村長夫婦車禍死亡 縣府哀悼

澎湖白沙鄉赤崁村長黃禮聰夫婦昨天疑開車自撞身亡，澎湖縣政府今天表達最深哀悼，將全力協助後續相關事宜，陪家屬度過艱難時刻

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。