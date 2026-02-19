澎湖白沙赤崁村長夫婦車禍死亡 縣府哀悼

澎湖白沙鄉赤崁村長黃禮聰夫婦昨天疑開車自撞身亡，澎湖縣政府今天表達最深哀悼，將全力協助後續相關事宜，陪家屬度過艱難時刻。

澎縣府透過社群網站臉書（Facebook）表示，突如其來的消息讓鄉親與各界震驚與不捨，黃禮聰長年熱心服務鄉里，關心村務、照顧長者及參與地方大小事務，是許多鄉親熟悉且信賴的身影。

澎縣府說，憾事發生於春節期間，更讓人倍感心痛與惋惜，縣府第一時間已由秘書長代表前往醫院探視並關心家屬，表達誠摯慰問。

澎縣府提醒民眾，年節期間親友團聚、往返頻繁，行車時間較長，可能由於疲勞或天候因素增加風險，行車務必放慢速度、 注意路況與標誌、勿疲勞駕駛並繫妥安全帶。