中橫初二傳憾事…一家四口機車出遊 58歲母跌落山溝頭部重創不治

大年初二傳憾事，台中市施姓婦人昨天與丈夫及兩個孩子，分騎4輛機車沿中橫公路到花蓮旅遊，就在快下中橫公路時，在太魯閣閣口附近不小心摔落路旁水溝，頭部撞上標誌桿，當場失去呼吸心跳，消防人員緊急送醫搶救，仍告不治，事故原因正由警方調查釐清。

警方調查，58歲施姓婦人與丈夫、兩個孩子，一家四口昨天上午8時許各騎一輛機車從台中市出發，到合歡山後再沿台8線往東要到花蓮旅遊，下午4時32分途經184.4公里處，已經快下中橫公路時，騎在最後面的施女不慎自摔，跌到路旁水溝。

施婦摔車時，不幸頭部猛力撞擊到標誌桿，當場失去呼吸心跳，花蓮縣消防局獲報派員前往搶救，現場實施心肺復甦術並將傷者急送花蓮慈濟醫院搶救，到晚間6時許因傷勢過重仍告不治。