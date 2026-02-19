聽新聞
南港區垃圾掩埋場火警 蔣萬安：大型廢棄傢俱 排放的濃煙無毒
台北市南港區山豬窟垃圾掩埋場今晨5時許發生火警，北市警消獲報後立即到場，於上午8時撲滅火勢。北市長蔣萬安今早到松山區慈祐宮參拜、致贈紅包袋時受訪，他說，該掩埋場為大型廢棄傢俱地方，基本上濃煙是無毒。
蔣萬安表示，第一時間，消防局和環保局就緊急的應變處理，在早上8時30分前就將火勢撲滅。這一次發生的場地是在南港山豬窟掩埋場，也就是農曆年前大家大掃除，暫置各項大型廢棄家具的地方，基本上排放的濃煙是無毒，但會有異味。
他說，因此北市府就發布訊息，特別再次提醒包括文山區、南港區以及新北市深坑、新店、中和的民眾，如果外出要特別留意空氣狀況，以及佩戴口罩。
台北市災害防救辦公室指出，依北市府環保局模擬煙霧飄散方向及範圍，預測影響區域為台北市文山區、南港區，及新北市新店區、深坑區及中和區，目前南港測站空氣品質為普通等級，將持續進行空氣品質監測。
災防辦目前已通報新北市，環保局提醒，起火點附近民眾盡量避免外出並關緊門窗，如需外出應配戴口罩，做好自我防護。
