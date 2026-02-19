聽新聞
台南連棟民宅廚房凌晨火警 受困6人獲救送醫
台南南區一棟5樓鐵皮加蓋連棟建物今凌晨3時24分傳出火警，住戶報案1樓冒煙，有6名民眾受困屋內，經指導房間就地避難在各樓層，隨後大批消防人車趕到現場，陸續逐層帶出6人脫困，1樓廚房雜物火勢很快被撲滅，6人均清醒，其中1人則吸入濃煙，6人均預防性送醫。
據調查，住戶3男3女，年齡分別為20多歲至80多歲，6人被帶出後，意識均清醒，分別送往成大及新樓醫院，部分吸入濃煙，其中，29歲男子咳嗽、鼻孔有碳粒，則送往成大醫院診治，其他則咳嗽，並無大礙。
消防局據報，住宅火警現場為4層樓鋼筋混凝土建物，5樓則為鐵皮加蓋連棟建物，1樓冒火煙，現場有6人受困，經該局指導民眾房間就地避難在各樓層，出動消防14車、警消37人、義消5人趕往灌救，火勢很快於凌晨3時39分許被撲滅，6人已由搶救人員帶出，經檢視後，6人均預防性送醫。
