影／國中生鞭炮炸貓引公憤 關籠鍊栓環境髒亂 珍愛協會漏夜救出

新竹縣某國中生涉嫌對著籠子內的貓咪施放鞭炮，引發網友群起憤怒，新竹縣流浪動物珍愛協會昨深夜獲報後漏夜追查並於五峰鄉尋獲受虐貓咪，同時救出3隻貓咪，目前已交由新竹縣動物保護防疫所安置。動保所提醒，虐待動物最高可開罰7萬5000元。

據臉書社團「關西人」流傳虐貓影片，一名男學生先對著關在籠內的貓咪嘲諷：「聽說你最近很會叫喔？」便朝籠子投擲鞭炮，現場瞬間火光四射、煙霧繚繞，受驚嚇的貓咪在狹小籠內瘋狂竄逃，畫面令人揪心。影片流傳後，不少網友留言撻伐，痛罵「扯爆！需要教育」。

新竹縣流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，接獲報案後立即展開救援，現場飼養環境極為惡劣，涉嫌虐貓的學生家裡共養了3隻貓、2隻狗，2隻貓咪分別被關在鐵籠裡，1隻貓則被鍊養限制活動，不僅沒有貓砂，大小便直接落在籠內，且環境髒亂，明顯涉及不當飼養。

黃宣富指出，經初步調查，由於現場兩個籠子採前後擺放，案發當時鞭炮火光直接從前籠衝向後籠，導致2籠內貓咪極度驚恐。所幸經檢視，3隻貓咪身上並無明顯炸傷痕跡。協會人員已於連夜將3隻貓咪帶回，並於今早送往動保所安置，後續將針對飼主是否違反動物保護法相關規定舉發，確保動物不再受到傷害。

新竹縣動物保護防疫所表示，接獲通報後即派員前往處理，受虐貓咪已由動保所順利救援並帶回安置。經獸醫師初步檢查，該貓雖受到嚴重驚嚇，目前生命徵象穩定，已安排留所觀察，並提供必要醫療照護及後續健康評估，將持續密切追蹤其恢復情形，確保動物獲得妥善照顧。

新竹縣動物保護防疫所強調，任何形式之騷擾、虐待或傷害動物行為，均已違反動物保護法第6條規定，將依同法第30條規定，處1萬5000元以上、7萬5000元以下罰鍰；若涉及更嚴重傷害情節，亦將依法從嚴究辦，絕不寬貸。