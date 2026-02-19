大年初二驚魂！觀音婦深夜走失 員警及時伸援助團圓

葛姓老婦晚間獨自出門散步，卻因輕微失智發作迷失街頭。圖：讀者提供

桃園市觀音區一名80歲的葛姓老婦昨(18)日大年初二晚間獨自出門散步，卻因輕微失智發作迷失街頭。昨晚23時許大園警分局員警獲報，到場利用老婦的姓名查詢戶役政系統，過濾近百筆資料後確認身分，並體恤老婦行動不便，親自將她平安護送返家與親人團圓。 ​

觀音分駐所警方體恤老婦行動不便，親自將她平安護送返家與親人團圓。 ​圖：讀者提供

觀音分駐所表示，警員陳楷勛、石凱文昨晚接獲報案，在大觀路與成功路口有一名老婦神情茫然、徘徊許久，由於當時正值寒冬深夜，員警擔心老婦受寒體力不支，先行將其帶返所安置，並提供溫水與乾糧充飢。員警試著詢問老婦年籍資料，但她因失智症狀導致口齒不清，僅能勉強說出自己的姓名，員警隨即利用可能的同音字及大概年紀查詢戶役政系統，過濾近百筆資料後，順利查到老婦的身分，並成功聯繫上心急如焚的家屬，員警考量老婦行動不便，便決定開車將她護送返家 。 ​

​家屬見到母親平安歸來，懸著的一顆心才終於放下。家屬表示，母親雖患有輕微失智，但平時晚餐過後都會出門散步並自行返家，沒想到當晚遲遲未歸，全家人在住家附近遍尋不著，正準備報案求助時，就接到警方的通知，所幸有員警的積極熱心，才讓他們能夠一家團聚，非常感謝警方的幫忙。

