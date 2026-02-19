快訊

數據說話！30分鐘完成作業 比邊滑手機邊讀書3小時划算

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊的「他」被點名了

北市南港掩埋場起火…濃煙飄散！ 環保局籲「4處居民」戴口罩外出

聽新聞
0:00 / 0:00

北市南港掩埋場起火！濃煙飄散 環保局籲4處居民戴口罩外出

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市南港區南深路一處掩埋場今晨5時許起火，消防人員於上午8時許撲滅火勢，但起火區域堆置大量廢棄物，仍恐有延燒之虞，北市府環保局評估濃煙會持續飄散，呼籲附近民眾盡量避免外出並關緊門窗，如需外出應配戴口罩，做好自我防護。

台北市消防局表示，清晨5時19分獲報，南港區南深路掩埋場起火，派出消防車27輛、救護車2輛、消防員77人前往撲救，於上午6時12分控制火勢，確認現場無人傷亡或受困，上午8時28分撲滅火勢，起火原因待查。

北市府環保局模擬煙霧飄散方向及範圍，預測影響區域為台北市文山區、南港區，及新北市新店區、深坑區，目前南港測站空氣品質為普通等級，將持續進行空氣品質監測。

台北市災害防救辦公室目前已通報新北市，環保局提醒，起火點附近民眾盡量避免外出並關緊門窗，如需外出應配戴口罩，做好自我防護。

台北市南港區南深路一處掩埋場今晨5時許起火，消防人員於上午8時許撲滅火勢，但起火區域堆置大量廢棄物，仍恐有延燒之虞。圖／讀者提供
台北市南港區南深路一處掩埋場今晨5時許起火，消防人員於上午8時許撲滅火勢，但起火區域堆置大量廢棄物，仍恐有延燒之虞。圖／讀者提供

環保局 口罩 火災

延伸閱讀

南崁溪上游覆蓋大量「雪花」 桃市環保局活捉違規洗車場

桃園東門溪變泡泡河！加油站春節偷排廢水最高可罰3百萬

新竹縣年後恢復廚餘回收 未落實廚餘分類清潔隊得拒收

台南推惜食減量「廚餘先瀝水」 環保局：含水量過高恐增清運負擔

相關新聞

北市南港掩埋場起火！濃煙飄散 環保局籲4處居民戴口罩外出

台北市南港區南深路一處掩埋場今晨5時許起火，消防人員於上午8時許撲滅火勢，但起火區域堆置大量廢棄物，仍恐有延燒之虞，北市...

影／太大膽！男林邊火車站前縱火還到派出所前的超商持刀砸店

大年初二18日屏東深夜不平靜，年約40歲蔡男疑持自製汽油彈先到林邊火車站高架橋下縱火，燒毀4輛車，現場火光四起、傳出爆炸...

導航又出錯？外籍騎士誤闖國道1號內壢段撞車 骨折噴飛嚇壞用路人

國道1號北向55.6公里內壢路段，今天晚間8時59分發生驚悚車禍！有名不詳年籍姓名的外籍男子，疑因路況不熟騎車誤闖國道，...

台中27層樓住宅大樓深夜火警 消防救出受困7名住戶

台中市西區向上路一棟27層樓住宅大樓昨天深夜火警，消防隊員救出7名受困住戶，初步研判是22樓工作陽台的冷氣機燃燒，起火原...

男林邊火車站潑汽油縱火燒毀車輛後 還去搶超商得手近7千元

大年初二今晚9時25分左右，蔡姓男子騎機車到屏東縣林邊火車站旁，竟拿疑似自製的氣油彈朝林邊火車站旁停放的多輛汽車砸毀，頓...

屏東林邊火車站驚傳擲汽油彈 4車遭波及幸無人傷亡

屏東縣林邊鄉今晚發生疑似擲汽油彈案件。縣消防局於21時25分接獲通報，位於林邊火車站周邊發生汽車火警，疑似有男子朝停放車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。