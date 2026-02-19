北市南港掩埋場起火！濃煙飄散 環保局籲4處居民戴口罩外出

台北市南港區南深路一處掩埋場今晨5時許起火，消防人員於上午8時許撲滅火勢，但起火區域堆置大量廢棄物，仍恐有延燒之虞，北市府環保局評估濃煙會持續飄散，呼籲附近民眾盡量避免外出並關緊門窗，如需外出應配戴口罩，做好自我防護。

台北市消防局表示，清晨5時19分獲報，南港區南深路掩埋場起火，派出消防車27輛、救護車2輛、消防員77人前往撲救，於上午6時12分控制火勢，確認現場無人傷亡或受困，上午8時28分撲滅火勢，起火原因待查。

北市府環保局模擬煙霧飄散方向及範圍，預測影響區域為台北市文山區、南港區，及新北市新店區、深坑區，目前南港測站空氣品質為普通等級，將持續進行空氣品質監測。