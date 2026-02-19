聽新聞
0:00 / 0:00
北市南港掩埋場起火！濃煙飄散 環保局籲4處居民戴口罩外出
台北市南港區南深路一處掩埋場今晨5時許起火，消防人員於上午8時許撲滅火勢，但起火區域堆置大量廢棄物，仍恐有延燒之虞，北市府環保局評估濃煙會持續飄散，呼籲附近民眾盡量避免外出並關緊門窗，如需外出應配戴口罩，做好自我防護。
台北市消防局表示，清晨5時19分獲報，南港區南深路掩埋場起火，派出消防車27輛、救護車2輛、消防員77人前往撲救，於上午6時12分控制火勢，確認現場無人傷亡或受困，上午8時28分撲滅火勢，起火原因待查。
北市府環保局模擬煙霧飄散方向及範圍，預測影響區域為台北市文山區、南港區，及新北市新店區、深坑區，目前南港測站空氣品質為普通等級，將持續進行空氣品質監測。
台北市災害防救辦公室目前已通報新北市，環保局提醒，起火點附近民眾盡量避免外出並關緊門窗，如需外出應配戴口罩，做好自我防護。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。