影／太大膽！男林邊火車站前縱火還到派出所前的超商持刀砸店

大年初二18日屏東深夜不平靜，年約40歲蔡男疑持自製汽油彈先到林邊火車站高架橋下縱火，燒毀4輛車，現場火光四起、傳出爆炸聲響，黑煙竄出，蔡男隨即騎機車離開，到附近的林邊分駐所對面的超商持刀砸店，現場門窗玻璃散落，員警機警發現後，將蔡男帶回偵辦，警方漏夜偵辦中。

屏東縣消防局18日晚間9時35分接獲報案，林邊火車站附近發生火警，出動林邊、佳冬、東港等分隊共5車6人1役男前往，抵達現場，火勢已熄滅，研判疑潑汽油縱火，波及2輛汽車、2輛小貨車，共4輛車燒毀，幸無人受傷。

有民眾拍下蔡男犯案過程，蔡男先騎黑色機車抵達林邊火車站附近，隨即拿出疑似自製汽油彈，朝著林邊火車站高架下方停車處方向丟，頓時火光四起，發出爆炸聲響，黑煙竄出，丟完後，蔡男騎機車離開。