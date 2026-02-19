影／太大膽！男林邊火車站前縱火還到派出所前的超商持刀砸店
大年初二18日屏東深夜不平靜，年約40歲蔡男疑持自製汽油彈先到林邊火車站高架橋下縱火，燒毀4輛車，現場火光四起、傳出爆炸聲響，黑煙竄出，蔡男隨即騎機車離開，到附近的林邊分駐所對面的超商持刀砸店，現場門窗玻璃散落，員警機警發現後，將蔡男帶回偵辦，警方漏夜偵辦中。
屏東縣消防局18日晚間9時35分接獲報案，林邊火車站附近發生火警，出動林邊、佳冬、東港等分隊共5車6人1役男前往，抵達現場，火勢已熄滅，研判疑潑汽油縱火，波及2輛汽車、2輛小貨車，共4輛車燒毀，幸無人受傷。
有民眾拍下蔡男犯案過程，蔡男先騎黑色機車抵達林邊火車站附近，隨即拿出疑似自製汽油彈，朝著林邊火車站高架下方停車處方向丟，頓時火光四起，發出爆炸聲響，黑煙竄出，丟完後，蔡男騎機車離開。
蔡男隨即到附近距離不遠一間超商持刀砸店，疑意圖搶劫，得手約6、7000元，該超商對面就是林邊分駐所，員警發現蔡男持刀從超商早出後，察覺不對勁，隨即將蔡男帶回偵辦，全案報請檢察官偵辦，並查出蔡男與先前縱火案有關聯。警方將蔡男帶回分局偵辦中，現場幸無人受傷
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。