影／太大膽！男林邊火車站前縱火還到派出所前的超商持刀砸店

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

大年初二18日屏東深夜不平靜，年約40歲蔡男疑持自製汽油彈先到林邊火車站高架橋下縱火，燒毀4輛車，現場火光四起、傳出爆炸聲響，黑煙竄出，蔡男隨即騎機車離開，到附近的林邊分駐所對面的超商持刀砸店，現場門窗玻璃散落，員警機警發現後，將蔡男帶回偵辦，警方漏夜偵辦中。

屏東縣消防局18日晚間9時35分接獲報案，林邊火車站附近發生火警，出動林邊、佳冬、東港等分隊共5車6人1役男前往，抵達現場，火勢已熄滅，研判疑潑汽油縱火，波及2輛汽車、2輛小貨車，共4輛車燒毀，幸無人受傷。

有民眾拍下蔡男犯案過程，蔡男先騎黑色機車抵達林邊火車站附近，隨即拿出疑似自製汽油彈，朝著林邊火車站高架下方停車處方向丟，頓時火光四起，發出爆炸聲響，黑煙竄出，丟完後，蔡男騎機車離開。

蔡男隨即到附近距離不遠一間超商持刀砸店，疑意圖搶劫，得手約6、7000元，該超商對面就是林邊分駐所，員警發現蔡男持刀從超商早出後，察覺不對勁，隨即將蔡男帶回偵辦，全案報請檢察官偵辦，並查出蔡男與先前縱火案有關聯。警方將蔡男帶回分局偵辦中，現場幸無人受傷

大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡男丟完汽油彈後，到附近約300公尺的超商持刀砸店，超商對面就是林邊分駐所，超商門窗玻璃碎裂。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡男丟完汽油彈後，到附近約300公尺的超商持刀砸店，超商對面就是林邊分駐所，超商門窗玻璃碎裂。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛，警方現場拉起封鎖線，到場採證。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛，警方現場拉起封鎖線，到場採證。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛，貨車擋風玻璃被砸出洞，警方現場拉起封鎖線，到場採證。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛，貨車擋風玻璃被砸出洞，警方現場拉起封鎖線，到場採證。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡男丟完汽油彈後，到附近約300公尺的超商持刀砸店，超商玻璃碎裂，超商對面就是林邊分駐所。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡男丟完汽油彈後，到附近約300公尺的超商持刀砸店，超商玻璃碎裂，超商對面就是林邊分駐所。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡男疑似持自製汽油彈砸車縱火。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡男疑似持自製汽油彈砸車縱火。圖／屏東小鎮資訊粉絲提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛，警方現場拉起封鎖線，到場採證。圖／讀者提供
大年初二深夜，屏東縣林邊火車站驚傳縱火案，蔡姓男子丟汽油彈燒毀停放火車站下方的車輛，警方現場拉起封鎖線，到場採證。圖／讀者提供

火車站 超商 縱火

延伸閱讀

男林邊火車站潑汽油縱火燒毀車輛後 還去搶超商得手近7千元

屏東林邊火車站驚傳擲汽油彈 4車遭波及幸無人傷亡

初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中

連燒北捷2廁所 台中大夫第自救會長涉縱火聲押獲准

相關新聞

男林邊火車站潑汽油縱火燒毀車輛後 還去搶超商得手近7千元

大年初二今晚9時25分左右，蔡姓男子騎機車到屏東縣林邊火車站旁，竟拿疑似自製的氣油彈朝林邊火車站旁停放的多輛汽車砸毀，頓...

屏東林邊火車站驚傳擲汽油彈 4車遭波及幸無人傷亡

屏東縣林邊鄉今晚發生疑似擲汽油彈案件。縣消防局於21時25分接獲通報，位於林邊火車站周邊發生汽車火警，疑似有男子朝停放車...

導航又出錯？外籍騎士誤闖國道1號內壢段撞車 骨折噴飛嚇壞用路人

國道1號北向55.6公里內壢路段，今天晚間8時59分發生驚悚車禍！有名不詳年籍姓名的外籍男子，疑因路況不熟騎車誤闖國道，...

年初二憾事 澎湖白沙鄉赤崁村長黃禮聰夫婦車禍雙亡

澎湖縣白沙鄉赤崁村長黃禮聰夫妻，今天傍晚駕車行縣道203線港子村往赤崁村路段不明原因撞上路樹，雙雙送醫急救，但因傷勢嚴重...

影／太大膽！男林邊火車站前縱火還到派出所前的超商持刀砸店

大年初二18日屏東深夜不平靜，年約40歲蔡男疑持自製汽油彈先到林邊火車站高架橋下縱火，燒毀4輛車，現場火光四起、傳出爆炸...

港男來台陳屍五星級飯店 留下紙條要結清房費

香港籍27歲馮姓男子，14日來台後入住台北市中山區一家五星級飯店，不料18日中午要退房時不見蹤影，飯店人員敲門、撥打電話...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。