男林邊火車站潑汽油縱火燒毀車輛後 還去搶超商得手近7千元
大年初二今晚9時25分左右，蔡姓男子騎機車到屏東縣林邊火車站旁，竟拿疑似自製的氣油彈朝林邊火車站旁停放的多輛汽車砸毀，頓時火光四色濃煙四起，屏東縣消防局獲報後到場，火勢熄滅，共4輛車燒毀，蔡男縱火後，竟還跑去附近超商搶劫得手近7千元，最後在超商附近遭警方制伏。
有目擊民眾錄下蔡男犯案經過，騎機車到場後，接續拿出疑似自製汽油彈，朝著林邊火車站高架橋下的汽車停放處縱火，現場傳出爆炸聲響，火光四起，還有濃濃黑煙竄出，民眾發現後也趕緊報案。蔡男縱火結束後，隨即騎機車離開。
屏東縣消防局今18日晚間9時25分接獲報案，林邊鄉林邊火車站有汽車火警，出動林邊、佳冬、東港分隊，5車6人1役男前往，林邊分隊晚間9時36分到達到後，現場火勢熄滅，發現疑潑汽油縱火波及2輛汽車、2輛小貨車，共4輛車燒毀，無人受傷，通知火調人員到場。
未料蔡姓男子縱火後騎機車離開，竟還到附近超商搶劫，砸毀超商物品等，得手約6、7千元，超商人員趁機報警，警網獲報到場，在超商附近將蔡男制伏，幸無人受傷，全案仍待警方調查釐清。
