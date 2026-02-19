聽新聞
屏東林邊火車站驚傳擲汽油彈 4車遭波及幸無人傷亡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

屏東縣林邊鄉今晚發生疑似擲汽油彈案件。縣消防局於21時25分接獲通報，位於林邊火車站周邊發生汽車火警，疑似有男子朝停放車輛投擲汽油彈，火勢一度竄起，現場氣氛緊張。

消防局立即派遣林邊、佳冬及東港分隊，共出動5車6人1役男前往搶救，由林邊分隊長謝佳修帶隊指揮。林邊分隊於21時36分到場時，火勢已自行熄滅，未出水灌救。

初步清查，共波及2輛自小客車及2輛小貨車，合計4輛車受損，所幸無人員傷亡。

據了解，該名男子在擲汽油彈後情緒激動，隨後前往附近的萊爾富砸毀店面設施，造成財物毀損，引發騷動。警方獲報後迅速展開追查，已將男子查緝到案，目前帶回分駐所偵詢中，詳細犯案動機及是否涉及其他刑責，仍待進一步釐清。

消防局表示，現場留有易燃液體殘留痕跡，確切起火原因由火災調查科鑑識確認。

屏東縣林邊鄉火車站前廣場，今晚發生疑似擲汽油彈案件。圖／民眾提供
屏東縣林邊鄉火車站前廣場，今晚發生疑似擲汽油彈案件。圖／民眾提供
火勢共波及2輛自小客車及2輛小貨車，合計4輛車受損。圖／屏東縣消防局提供
火勢共波及2輛自小客車及2輛小貨車，合計4輛車受損。圖／屏東縣消防局提供

