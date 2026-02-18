導航又出錯？外籍騎士誤闖國道1號內壢段撞車 骨折噴飛嚇壞用路人

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

國道1號北向55.6公里內壢路段，今天晚間8時59分發生驚悚車禍！有名不詳年籍姓名的外籍男子，疑因路況不熟騎車誤闖國道，並與路過轎車發生碰撞，造成左腿骨折、右手擦傷，受傷倒地意識清楚，嚇壞後方路過駕駛，所幸未釀追撞事故，不過後方卻嚴重回堵。

119勤指中心今天晚上8時59分接獲報案，有名外籍男子獨自騎機車，不明原因誤上國道北向車道，由於國道車速極快，騎士在行經55.6公里處時，與一輛閃避不及的轎車發生碰撞，人車當場噴飛，零件散落一地，騎士當場骨折倒地，立刻派出第二救災救護大隊中壢、內壢分隊高級救護隊2輛救護車共4名救護人員前往。

救護人員抵達時，發現受傷的外籍男騎士左腿疑似骨折變形，且右手有多處擦傷，倒地疼痛難耐，所幸意識仍然清楚，立刻展開急救，現場給予生理食鹽水清洗傷口、包紮止血，並動用頸圈及長背板進行全身固定，確保運送過程不會造成二次傷害，隨即火速將這名男子送往林口長庚醫院進行手術與治療，目前詳細身分與年齡仍由國道警方確認中。

國道1號內壢路段今晚發生外籍男子騎機車誤闖事件，男騎士當場骨折送醫。圖／擷取自高速公路資訊網
