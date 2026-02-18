導航又出錯？外籍騎士誤闖國道1號內壢段撞車 骨折噴飛嚇壞用路人

國道1號北向55.6公里內壢路段，今天晚間8時59分發生驚悚車禍！有名不詳年籍姓名的外籍男子，疑因路況不熟騎車誤闖國道，並與路過轎車發生碰撞，造成左腿骨折、右手擦傷，受傷倒地意識清楚，嚇壞後方路過駕駛，所幸未釀追撞事故，不過後方卻嚴重回堵。

119勤指中心今天晚上8時59分接獲報案，有名外籍男子獨自騎機車，不明原因誤上國道北向車道，由於國道車速極快，騎士在行經55.6公里處時，與一輛閃避不及的轎車發生碰撞，人車當場噴飛，零件散落一地，騎士當場骨折倒地，立刻派出第二救災救護大隊中壢、內壢分隊高級救護隊2輛救護車共4名救護人員前往。