影／台南流當車廠大火烈焰沖天...爆炸聲不斷 燃燒160輛汽車、200輛機車

台南市消防局今晚7時33分獲報，安南區培安路一間無招牌流當車存放場冒出熊熊火光、烈焰沖天，消防派遣33車73人、義消40人趕往救援時，現場已燃燒多輛汽車；經7時42分出水搶救，火勢雖於8時36分撲滅，但總計燃燒160多輛汽車和200多輛機車，後續將由火調人員調查。

消防局指出，現場為1樓鐵皮建物，一半露天一半鐵皮，燃燒約100平方公尺，所幸調查確認無人員受困，無人傷亡；在撲滅火勢後，確認燃燒車輛數目，有財損，將由火調人員調查釐清起火原因，目前存放廠負責人已到場，後續將由轄區分隊向負責人施以防火宣導。