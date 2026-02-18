影／台南流當車廠大火烈焰沖天...爆炸聲不斷 燃燒160輛汽車、200輛機車
台南市消防局今晚7時33分獲報，安南區培安路一間無招牌流當車存放場冒出熊熊火光、烈焰沖天，消防派遣33車73人、義消40人趕往救援時，現場已燃燒多輛汽車；經7時42分出水搶救，火勢雖於8時36分撲滅，但總計燃燒160多輛汽車和200多輛機車，後續將由火調人員調查。
消防局指出，現場為1樓鐵皮建物，一半露天一半鐵皮，燃燒約100平方公尺，所幸調查確認無人員受困，無人傷亡；在撲滅火勢後，確認燃燒車輛數目，有財損，將由火調人員調查釐清起火原因，目前存放廠負責人已到場，後續將由轄區分隊向負責人施以防火宣導。
附近住戶聽到消防車疾馳趕往，紛紛外出查看，拍下影像上傳社群媒體表示，「突然聽到蹦一聲很大聲 然後就這樣燒起來爆炸聲還一直不停」、「裡面一直有爆炸的聲音」、「停車場失火，一堆車被燒了」；轄區第三警分局指出，因沒有人命傷亡，將先封鎖現場讓火調人員調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。