想領市長紅包...台南8旬婦清晨出門走到深夜 家屬著急警助返家

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市長黃偉哲農曆春節除夕到初三在台南市的各大廟宇發送「金馬伍吉」一元小紅包，昨天大年初一下午3時35分在安定保安宮發放；家住北區的80歲林吳姓婦人得知消息，昨天清晨便徒步外出，前往保安宮排隊領取，但隨即忘記怎麼返家，晚間8時30分仍在宮廟徘徊。

台南市警善化分局安定分駐所員警劉育誌、鄭宇軒與協勤民力楊智勝昨天晚間巡邏時，在保安宮前發現林吳姓婦人，主動上前關懷；經查婦人為家屬通報緊急協尋人口（有失智情形），隨即帶返分駐所並聯繫報案人，並協助將人平安載返住處與家屬團圓，林家人深表感謝。

據了解，林吳姓婦人昨天大年初一清晨即從北區海成街住處外出，她告訴家人是要去排隊領取市長紅包，但一整天都沒有回家，家人四處遍尋未果，心急如焚；因婦人有失智，向第五分局報案協尋，不知道婦人如何從北區跨越好幾區，竟已走到距離約11公里遠的安定區。

81歲蘇姓男子昨天下午4時30分因外出運動體力不支，獨自坐在安平區運河路旁休息，轄區第四警分局警員王聖元執勤發現，上前關心，發現蘇行動不便且需仰賴拐杖；經詢問蘇無法記住家中地址，不知道怎麼回家，遂攙扶他上車返所休息並提供茶水。警方查明身分後通知家屬帶回，讓蘇大年初一晚間能平安返家團圓，家屬對警方暖舉表示感謝，連說「有你們在，真的很安心」。

警方表示，春節期間持續執行「重要節日安全維護工作」，除加強轄內治安與交通疏導外，亦特別關懷獨居長者及行動不便民眾，主動提供必要協助，確保市民平安過好年；同時呼籲家中如有高齡或記憶力退化長者，可協助配戴聯絡資訊或愛心手鍊，以利走失時即時聯繫，共同守護長者安全。

81歲蘇姓男子昨天外出運動體力不支，獨自坐在安平區運河路旁休息，警員上前關心，發現他不記得怎麼返家。記者袁志豪／翻攝
81歲蘇姓男子昨天外出運動體力不支，獨自坐在安平區運河路旁休息，警員上前關心，發現他不記得怎麼返家。記者袁志豪／翻攝
80歲林吳姓婦人昨天清晨徒步外出前往保安宮排隊領取市長紅包，但隨即忘記怎麼返家，晚間8時30分仍在宮廟徘徊。記者袁志豪／翻攝
80歲林吳姓婦人昨天清晨徒步外出前往保安宮排隊領取市長紅包，但隨即忘記怎麼返家，晚間8時30分仍在宮廟徘徊。記者袁志豪／翻攝

保安宮 失智 紅包 春節 獨居 黃偉哲

