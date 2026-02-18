影／男初一遇討債砸車急逃自撞 目擊者：完美詮釋連滾帶爬…警逮3嫌

桃市桃園區龍壽街昨晚發生討債不成怒砸車暴力事件，嚇得欠款男駕車逃命時，卻在右轉文中路自撞，後方騎士目擊男駕駛匆忙棄車後，連滾帶爬地赤腳逃命，右前乘客則一臉懵，桃園警方據報後，3小時內逮捕吳姓債主等3人，重申執法無假期。

民眾PO網指出，他只不過是外出買晚餐，就遇到這麼刺激的自撞事件。原來是有輛深色轎車昨晚20時53分從桃園區龍壽街高速右轉文中路往桃園方向時，失控撞上中央分隔島，巨大撞擊聲響，讓後方路口停等紅燈號誌的騎士們目睹驚險的一幕。

更令人詭異的是，車輛自撞當場停在馬路中間，騎士們綠燈直行時，見副駕駛座的男子站在路旁神情困惑，而駕車的男子卻展現驚人「求生欲」，跳下車後，不顧身上是否有傷，朝桃園市區方向奮力狂奔，連腳上的白色球鞋掉了也不管。

目擊騎士形容，這名自撞駕駛像是怕被鬼追似地死命往前跑，甚至誤將行經該路段的騎士當成是追捕他的人，一路跌跌撞撞地就是要逃，PO網民眾描述，「簡直完美地詮釋『連滾帶爬』」，卻也讓旁人不禁納悶：「你到底是要跑去哪裡？」

桃園警分局龍安派出所據報，趕赴現場調查，發現這名連滾帶爬逃命的車主，因與吳姓男子有借貸糾紛，撞車之前雙方才相約於龍壽街談判，卻因口角衝突，遭吳男徒手砸破車窗，被害男子太害怕才駕車逃逸，沒想到會失控自撞，還因擔心被追上，棄車徒步逃命。