北市五星級飯店傳命案…香港籍男子陳屍客房 警方排除外力介入

中山區一家飯店人員今天下午發現一名20多歲的香港籍男子陳屍客房內。救護車示意圖。圖／資料照 台北市警消獲報，中山區一家飯店人員今天下午發現一名20多歲的香港籍男子陳屍客房內，台北市警察局中山分局到場採證後，初步排除外力介入，將報請台北地檢署檢察官相驗，調查男子死因。

警方調查，20多歲的香港籍馮姓男子14日台北市中山區一家五星級飯店，預定今天退房。下午1時許，房務人員多次撥打分機及敲門均無人應答後，依相關流程進房查看，發現馮男已陳屍在房間內。

飯店立即向警消報案，救護人員到場後確認馮男已死亡，並未送醫。警方鑑識人員初步採證，現場並無外力介入，將報請檢察官相驗，進一步釐清馮男死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980