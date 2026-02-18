夜間險失溫…台東溯溪男驚險受困 空拍機火速鎖定救命

台東縣延平鄉今天驚傳溯溪受困事件。一名男子於北絲鬮溪山區活動時，因不明原因受困對岸。由於他身上僅著藍色外套、攜帶藍色背包，雖備有飲水與簡易糧食，卻缺乏保暖衣物及備用電源，加上手機電力即將耗盡，一旦拖延至夜間或山區氣候突變，恐有失溫危險，情勢一度緊急。

縣消防局於中午12時許接獲報案後，立即啟動山域及水域救援機制，派遣延平分隊與關山分隊共3車、8名警消及1名山域機能型義消火速趕赴現場，同步攜帶空拍機與急流救援裝備出勤，與時間賽跑。

由於溪谷地形崎嶇、視線受阻，搜救人員抵達後迅速升空空拍機展開高空偵查。透過俯瞰視角，救援團隊很快在溪谷中發現穿著藍色外套的男子身影，成功完成精準定位，大幅縮短搜尋時間。

鎖定位置後，地面小組立即挺進。現場溪水湍急、水勢強勁，副大隊長林承逸當場下達水域救援戰術指令。救援人員採「攻擊式入水」橫渡急流接近待救者，協助其穿戴救生裝備後，再運用繩索牽引結合水流力道的「鐘擺救援」技術，將人員安全、平穩擺盪回岸邊，過程專業俐落。

同時，岸上團隊也依職安程序啟動「第二備援」機制，下游部署警戒人員手持拋繩袋全程待命，確保萬一失足仍能即刻支援，層層把關、滴水不漏。經現場救護評估，男子生命徵象穩定、無明顯外傷，表示無需送醫。

消防局表示，面對山區複雜地形與急流水域風險，科技輔助結合專業戰技，正是提升救援效率與安全的關鍵。