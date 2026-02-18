快訊

年初二憾事 澎湖白沙鄉赤崁村長黃禮聰夫婦車禍雙亡

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導

澎湖縣白沙鄉赤崁村長黃禮聰夫妻，今天傍晚駕車行縣道203線港子村往赤崁村路段不明原因撞上路樹，雙雙送醫急救，但因傷勢嚴重，均告不治。

今天傍晚有輛自小客車疑似自撞路旁路樹，車上兩人被救出時都呈OHCA狀態，生命垂危，目前送醫搶救中，初步查證，傷者是赤崁村長黃禮聰夫妻。

兩人分別送往三總湖分院及衛福部澎湖醫院急救，但兩人疑因傷勢嚴重，搶救無效，均告不治，肇事原因待查。

據了解，村長黃禮聰今天開車載乘他太太到馬公嵵裡拜拜，今天下午4點10多分回程途中，不明原因自撞路樹，夫妻倆重傷呈OHCA狀態，經醫院搶救至晚上6點多宣告死亡。

黃禮聰自警政單位退下後，2015年適逢地方村長出缺參與補選當選，服務鄉里至今。

澎湖白沙鄉赤崁村長夫妻疑駕車自撞路樹受困，被救出後送醫搶救，仍告不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖白沙鄉赤崁村長夫妻疑駕車自撞路樹受困，被救出後送醫搶救，仍告不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖白沙鄉赤崁村長夫妻疑駕車自撞路樹受困，被救出後送醫搶救，仍告不治。圖／澎湖縣消防局提供
澎湖白沙鄉赤崁村長夫妻疑駕車自撞路樹受困，被救出後送醫搶救，仍告不治。圖／澎湖縣消防局提供

路樹 夫妻 澎湖縣 自撞 馬公

