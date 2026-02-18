澎湖白沙鄉赤崁村長夫婦疑駕車自撞路樹 OHCA緊急送醫搶救
澎湖白沙鄉縣道203線港子村往赤崁村路段，今天傍晚有輛自小客車疑似自撞路旁路樹，車上兩人被救出時都呈OCHA狀態，生命垂危，目前送醫搶救中，初步查證，傷者是赤崁村長黃禮聰夫妻。
澎湖消防局今天下午4時17分獲報，白沙鄉縣道203線港子村往赤崁村路段有自小客車疑似自撞路樹，駕駛座及副駕駛座各1人受困，消防局立即派遣白沙及西嶼分隊共3車7人前往現場，發現赤崁村(14.4公里處有輛自小客車撞進樹叢，車體已嚴重變形，隨即準備破壞器材救援，將2名傷者分別自駕駛座及副駕駛座救出。
消防局表示，兩名傷者救出後均呈OHCA狀態，其中66歲黃男送往三總澎湖分院急救，63歲林婦送往衛生福利部澎湖醫院急救，肇事原因由白沙分局調查中。
據查，兩名傷者是白沙鄉赤崁村村長黃禮聰夫妻，他們是從馬公開車返回途中發生車禍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。