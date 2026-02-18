澎湖白沙鄉赤崁村長夫婦疑駕車自撞路樹 OHCA緊急送醫搶救

澎湖白沙鄉縣道203線港子村往赤崁村路段，今天傍晚有輛自小客車疑似自撞路旁路樹，車上兩人被救出時都呈OCHA狀態，生命垂危，目前送醫搶救中，初步查證，傷者是赤崁村長黃禮聰夫妻。

澎湖消防局今天下午4時17分獲報，白沙鄉縣道203線港子村往赤崁村路段有自小客車疑似自撞路樹，駕駛座及副駕駛座各1人受困，消防局立即派遣白沙及西嶼分隊共3車7人前往現場，發現赤崁村(14.4公里處有輛自小客車撞進樹叢，車體已嚴重變形，隨即準備破壞器材救援，將2名傷者分別自駕駛座及副駕駛座救出。

消防局表示，兩名傷者救出後均呈OHCA狀態，其中66歲黃男送往三總澎湖分院急救，63歲林婦送往衛生福利部澎湖醫院急救，肇事原因由白沙分局調查中。