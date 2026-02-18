快訊

馬公市長還原現場 陳光復踩空試圖抓欄杆…反轉後仰頭著地

春節發生意外！大陸湖北鞭炮廠爆炸 已知12人死亡

央視春晚台味濃！侯佩岑、張鈞甯現身 言承旭「Made in China」遭酸土味重

3萬新鈔掉馬路渾然不知…熱心男拾獲 失主拿回包紅包錢：很感動

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆劉姓男子騎車時皮夾不慎從口袋掉出，被路過車輛輾壓後皮夾內新鈔近3萬元現金散落一地，一名路過好心男子見狀，上跑到南榮路派出所通報值班警員，警方調閱監視器找到失主，劉男才知準備包紅包的新鈔不翼而飛，對好心男拾金不昧非常感謝及感動。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員謝奕篁，16日小年夜下午4時擔服值班勤務時，突有一名熱心男到所報案，他說在返家時在南榮路看到一疊散落現金，懷疑有人不小心掉的，擔心被人撿走，就把現金撿起來主動送至派出所，請警方協助尋找失主。

謝奕篁與拾得男子清點現金金額約近3萬元，到拾獲位置調查，發現就在派出附近，馬上調閱周邊監視器畫面追查，比對監視器畫面發現，該疊現金是從一輛機車掉落。

警方進一步透過影像分析及比對車牌資料，聯繫到車主確認，經詳細詢問才發現是劉姓車主騎機車途經南榮路時皮夾不慎掉落，自己渾然不知，直到警方找門才發現皮夾不見。所長潘承佑表示，失主拿回現金，對拾得男子的善心及警方積極協助表達非常感謝，讓他很感動，這筆錢是新領要包紅包用的新鈔。

熱心男向警方說，因為當天是小年夜，大家準備過年，新鈔應該是失主要包紅包之用，掉的人一定很心急，將心比心，因此馬上報警希望找到失主，不然就很難過年了。

第一分局副分局長李惠煌提醒，民眾對自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以防財產損失；另呼籲民眾如拾獲他人遺失物，請主動送交警察機關或相關管理單位協助處理。

警方協助掉落現金歸還失主，他十分感動。記者游明煌／翻攝
警方協助掉落現金歸還失主，他十分感動。記者游明煌／翻攝

新鈔 紅包 小年夜 基隆

延伸閱讀

要包紅包給公婆嗎？人妻列4原因不想給 網友建議這樣做

新鈔到手這類人竟先揉爛？同業共鳴曝血淚經驗

超討厭新鈔！超商店員曝「先揉成一團」 原因曝光引全網共鳴

獨／這功能注意！他撿「有悠遊卡電子錢包」信用卡 半年狂刷加值333次26萬

相關新聞

3萬新鈔掉馬路渾然不知…熱心男拾獲 失主拿回包紅包錢：很感動

基隆劉姓男子騎車時皮夾不慎從口袋掉出，被路過車輛輾壓後皮夾內新鈔近3萬元現金散落一地，一名路過好心男子見狀，馬上跑到南榮...

桃園東門溪變泡泡河！加油站春節偷排廢水最高可罰3百萬

位於三民路二段的加油站附設洗車場未妥善處理洗車廢水。圖：環保局提供 桃園市桃園區三民路與日光路口旁南崁溪上游東門溪河段今（18）日中午出現大量泡沫情形，引發民眾關注。環保局接獲通報後立即派員前往稽查，

影／宜蘭休旅車暴衝連撞4車 現場零件四散 前座乘客竟趁亂開溜

宜蘭市區發生一起車禍意外，黃姓男駕駛開車經過新興路和力行路口後愈開愈偏，疑似恍神，撞到停放路邊的4輛汽機車，現場漏了一地...

影／粗心工頭弄丟7.5萬款 暖心騎士拾金不昧警「鷹眼」尋主

桃園有名好心的邱姓騎士小年夜前夕行經八德區興豐路拾獲一大疊現金，清點發現多達7萬5000元急送八德警分局八德派出所，警方...

台東獨居老翁荒野菜園受困3天 靠木棍喝水桶髒水獲救

台東縣池上鄉振興村一名70歲陳姓獨居老翁日前前往自家菜園巡視時，不慎跌倒，竟在原地受困長達3天。今天上午9時47分，有民...

離譜 除夕夜莽父嫌4歲幼女太吵竟趕下車 兒少法送辦

44歲張男16日除夕傍晚近6時開車載妻子及4歲女兒，行經新店中興路三段與寶慶街口停紅燈時，疑因女兒吵鬧竟將女兒趕出車外，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。