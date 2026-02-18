3萬新鈔掉馬路渾然不知…熱心男拾獲 失主拿回包紅包錢：很感動

基隆劉姓男子騎車時皮夾不慎從口袋掉出，被路過車輛輾壓後皮夾內新鈔近3萬元現金散落一地，一名路過好心男子見狀，馬上跑到南榮路派出所通報值班警員，警方調閱監視器找到失主，劉男才知準備包紅包的新鈔不翼而飛，對好心男拾金不昧非常感謝及感動。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員謝奕篁，16日小年夜下午4時擔服值班勤務時，突有一名熱心男到所報案，他說在返家時在南榮路看到一疊散落現金，懷疑有人不小心掉的，擔心被人撿走，就把現金撿起來主動送至派出所，請警方協助尋找失主。

謝奕篁與拾得男子清點現金金額約近3萬元，到拾獲位置調查，發現就在派出附近，馬上調閱周邊監視器畫面追查，比對監視器畫面發現，該疊現金是從一輛機車掉落。

警方進一步透過影像分析及比對車牌資料，聯繫到車主確認，經詳細詢問才發現是劉姓車主騎機車途經南榮路時皮夾不慎掉落，自己渾然不知，直到警方找門才發現皮夾不見。所長潘承佑表示，失主拿回現金，對拾得男子的善心及警方積極協助表達非常感謝，讓他很感動，這筆錢是新領要包紅包用的新鈔。

熱心男向警方說，因為當天是小年夜，大家準備過年，新鈔應該是失主要包紅包之用，掉的人一定很心急，將心比心，因此馬上報警希望找到失主，不然就很難過年了。