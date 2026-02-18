3萬新鈔掉馬路渾然不知…熱心男拾獲 失主拿回包紅包錢：很感動
基隆劉姓男子騎車時皮夾不慎從口袋掉出，被路過車輛輾壓後皮夾內新鈔近3萬元現金散落一地，一名路過好心男子見狀，馬上跑到南榮路派出所通報值班警員，警方調閱監視器找到失主，劉男才知準備包紅包的新鈔不翼而飛，對好心男拾金不昧非常感謝及感動。
基隆市警察局第一分局南榮路派出所警員謝奕篁，16日小年夜下午4時擔服值班勤務時，突有一名熱心男到所報案，他說在返家時在南榮路看到一疊散落現金，懷疑有人不小心掉的，擔心被人撿走，就把現金撿起來主動送至派出所，請警方協助尋找失主。
謝奕篁與拾得男子清點現金金額約近3萬元，到拾獲位置調查，發現就在派出附近，馬上調閱周邊監視器畫面追查，比對監視器畫面發現，該疊現金是從一輛機車掉落。
警方進一步透過影像分析及比對車牌資料，聯繫到車主確認，經詳細詢問才發現是劉姓車主騎機車途經南榮路時皮夾不慎掉落，自己渾然不知，直到警方找門才發現皮夾不見。所長潘承佑表示，失主拿回現金，對拾得男子的善心及警方積極協助表達非常感謝，讓他很感動，這筆錢是新領要包紅包用的新鈔。
熱心男向警方說，因為當天是小年夜，大家準備過年，新鈔應該是失主要包紅包之用，掉的人一定很心急，將心比心，因此馬上報警希望找到失主，不然就很難過年了。
第一分局副分局長李惠煌提醒，民眾對自身的貴重物品應提高警覺，妥善保管自身財務，以防財產損失；另呼籲民眾如拾獲他人遺失物，請主動送交警察機關或相關管理單位協助處理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。