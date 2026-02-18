快訊

影／宜蘭休旅車暴衝連撞4車 現場零件四散 前座乘客竟趁亂開溜

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市區發生一起車禍意外，黃姓男駕駛開車經過新興路和力行路口後愈開愈偏，疑似恍神，撞到停放路邊的4輛汽機車，現場漏了一地機油，車殼零件四散。警方到場懷疑駕駛可能有酒駕，但酒測值為零；奇怪的是，副駕駛座乘客在撞車當下就默默走掉了，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

事發在昨天下午2時許，一輛銀灰色休旅車行駛在馬路，在通過路口之後卻偏移方向。根據目擊者說，「砰」的一聲，好大聲，以為什麼東西爆炸了，接著就看到一個穿著白色上衣人從副駕駛座下車，人就走掉了。

撞擊力道之大，導致現場兩輛車的車頭和車尾都嚴重毀損，機油漏滿地，零件四散。肇事黃姓駕駛表示，油門踩下去就衝了，可能車子比較舊，不知道會這樣；他沒有留意副駕座的客客為何走掉，可能是受到驚嚇吧。

至於被撞的轎車駕駛聽到聲音跑出來看，左後側鈑金嚴重凹陷，零件也掉了，損失慘重超傻眼。警方以為肇事駕駛可能涉及酒駕，但酒測值零，所幸無人受傷，提醒民眾開車時應注意車前狀況及兩車間隔，才能隨時採取必要的安全措施。

宜蘭市區車禍男駕駛疑似恍神，開車方向失控，撞到停放路邊的4輛汽機車，漏了一地機油，車殼零件四散，而副駕駛座乘客在撞車當下就默默走掉了，肇事原因尚待調查。圖／警方提供
相關新聞

國1五楊高架驚傳6車連環撞 大年初一擠成一團疊羅漢

國道1號五楊高架南下校前路口昨晚8時許發生6車連環撞加疊羅漢事故，警方獲報趕往，無人受傷且無人酒駕，全案簡化致A3事故處...

18歲無業男過年想穿新衣 專櫃偷英國潮牌7200元上衣被逮

18歲王姓男子日前和兩名友人，在台北市東區忠孝東路附近一家百貨公司逛街，王男趁機在一家專櫃內，偷走一件價值7200元的英...

代辦貸款反成仇？ 堂弟持刀上門討錢 桌翻物毀畫面曝光

屏東縣新園鄉昨上午驚傳持刀糾紛。1名男子騎機車前往親戚經營的檳榔攤，疑似因金錢問題爆發爭執，當場亮刀揮舞並砸毀物品後離去...

離譜 除夕夜莽父嫌4歲幼女太吵竟趕下車 兒少法送辦

44歲張男16日除夕傍晚近6時開車載妻子及4歲女兒，行經新店中興路三段與寶慶街口停紅燈時，疑因女兒吵鬧竟將女兒趕出車外，...

台東獨居老翁荒野菜園受困3天 靠木棍喝水桶髒水獲救

台東縣池上鄉振興村一名70歲陳姓獨居老翁日前前往自家菜園巡視時，不慎跌倒，竟在原地受困長達3天。今天上午9時47分，有民...

影／宜蘭休旅車暴衝連撞4車 現場零件四散 前座乘客竟趁亂開溜

宜蘭市區發生一起車禍意外，黃姓男駕駛開車經過新興路和力行路口後愈開愈偏，疑似恍神，撞到停放路邊的4輛汽機車，現場漏了一地...

