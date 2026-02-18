聽新聞
影／宜蘭休旅車暴衝連撞4車 現場零件四散 前座乘客竟趁亂開溜
宜蘭市區發生一起車禍意外，黃姓男駕駛開車經過新興路和力行路口後愈開愈偏，疑似恍神，撞到停放路邊的4輛汽機車，現場漏了一地機油，車殼零件四散。警方到場懷疑駕駛可能有酒駕，但酒測值為零；奇怪的是，副駕駛座乘客在撞車當下就默默走掉了，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。
事發在昨天下午2時許，一輛銀灰色休旅車行駛在馬路，在通過路口之後卻偏移方向。根據目擊者說，「砰」的一聲，好大聲，以為什麼東西爆炸了，接著就看到一個穿著白色上衣人從副駕駛座下車，人就走掉了。
撞擊力道之大，導致現場兩輛車的車頭和車尾都嚴重毀損，機油漏滿地，零件四散。肇事黃姓駕駛表示，油門踩下去就衝了，可能車子比較舊，不知道會這樣；他沒有留意副駕座的客客為何走掉，可能是受到驚嚇吧。
至於被撞的轎車駕駛聽到聲音跑出來看，左後側鈑金嚴重凹陷，零件也掉了，損失慘重超傻眼。警方以為肇事駕駛可能涉及酒駕，但酒測值零，所幸無人受傷，提醒民眾開車時應注意車前狀況及兩車間隔，才能隨時採取必要的安全措施。
