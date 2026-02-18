影／粗心工頭弄丟7.5萬款 暖心騎士拾金不昧警「鷹眼」尋主

桃園有名好心的邱姓騎士小年夜前夕行經八德區興豐路拾獲一大疊現金，清點發現多達7萬5000元急送八德警分局八德派出所，警方過濾監視器鎖定上車駛離的黃姓男子，去電通知黃男才驚覺自己辛苦收回的工程款連丟了都不自知，對騎士與警方感謝連連。

邱姓男子本月14日騎車搭載友人行經八德區興豐路485號前時，眼尖發現對街的柏油路散落一疊厚厚千元大鈔，停車察看細數，發現金額高達7萬5000元，想到過年前失主此刻一定心急如焚，甚至有可能是救命錢或血汗錢，於是將鉅款送到八德派出所，請求警方協助尋找失主。

八德派出所員警受理，發現現金並無任何記號可辨識身分，調閱興豐路周遭監視器畫面過濾往來人車，經比對看見有名男子從超商走出後，站在路邊停放的廂型車駕駛座外，上車前將外套脫下，沒想到口袋有捆東西不慎滑落地面，而該名駕駛仍渾然不覺，隨即駕車離去。

警方隨即根據車號聯繫上黃姓男子，黃男接到警方來電時，一度丈二金剛摸不著頭腦，得知自己無意遺失的工程款竟然被送回來，激動地說「真的太感謝警察和那位好心的騎士了！我連錢掉了都不知道，沒想到竟然還能找回來，真是農曆年前最溫暖的驚喜。」他說，這筆工程款是預備過年期間支應各項開銷，若真的丟了，這年真沒法過。