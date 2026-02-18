快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

聽新聞
0:00 / 0:00

台東獨居老翁荒野菜園受困3天 靠木棍喝水桶髒水獲救

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣池上鄉振興村一名70歲陳姓獨居老翁日前前往自家菜園巡視時，不慎跌倒，竟在原地受困長達3天。今天上午9時47分，有民眾發現老翁連續3天敲門無人應答，擔心他可能發生意外，立刻撥打池上聯合所電話求助警方。

接獲報案後，池上分駐所所長蔡欣妤與警員林泓成立即趕到現場查看，但屋內並未找到老翁蹤影。警方隨即聯絡村長林宗玉與地方代表潘旭瑞，一同擴大搜尋範圍，逐一檢查住家周邊、鄰近山坡與菜園。

終於在一處偏僻的山坡菜園內，發現老翁倒臥在地，雖意識清楚，卻因行動不便無法自行起身。他向警消說，他跌倒後只能靠附近水桶裡的水、沿著木棍流下的水維持3天生存，這段經歷讓員警聽了都感到難以置信。

警方隨即通報關山消防分隊迅速抵達現場。由於地勢陡峭、通行困難，警消人員小心使用擔架固定老翁，步行抬送至道路旁救護車，全程戒備避免二次傷害，隨後送往關山慈濟醫院進一步治療。

現場測得生命徵象穩定，僅體溫略高，整個救援過程分工明確、協作順暢，展現地方團隊合作默契。警方呼籲，家中若有獨居長者，或發現異狀，家屬應多加關懷並保持聯繫，也可與村里長或警方建立聯絡機制。

關山警分局表示，適逢「115年加強重要節日安全維護工作」，除維護治安與交通順暢，也特別加強對獨居長者及弱勢族群的關懷巡視，落實守護民眾生命財產安全的目標。

台東縣池上鄉振興村一名70歲陳姓獨居老翁日前前往自家菜園巡視時，不慎跌倒，竟在原地受困長達3天，靠木棍水桶維生獲救。圖／關山警分局提供
台東縣池上鄉振興村一名70歲陳姓獨居老翁日前前往自家菜園巡視時，不慎跌倒，竟在原地受困長達3天，靠木棍水桶維生獲救。圖／關山警分局提供
警消人員小心使用擔架固定老翁，步行抬送至道路旁救護車。圖／關山警分局提供
警消人員小心使用擔架固定老翁，步行抬送至道路旁救護車。圖／關山警分局提供

獨居

延伸閱讀

離婚10年竟在社群重逢　資深媒體人麥若愚臉書突遇前妻按讚

影／大年初一大寮傳鐵皮屋火警 獨居長者緊急疏散

高雄獨居男情緒失控 警消急衝住處僵持近2小時破門救人

歲末寒冬診所忙碌 也看見了老化的台灣...獨居、失智長輩更需關心

相關新聞

國1五楊高架驚傳6車連環撞 大年初一擠成一團疊羅漢

國道1號五楊高架南下校前路口昨晚8時許發生6車連環撞加疊羅漢事故，警方獲報趕往，無人受傷且無人酒駕，全案簡化致A3事故處...

18歲無業男過年想穿新衣 專櫃偷英國潮牌7200元上衣被逮

18歲王姓男子日前和兩名友人，在台北市東區忠孝東路附近一家百貨公司逛街，王男趁機在一家專櫃內，偷走一件價值7200元的英...

代辦貸款反成仇？ 堂弟持刀上門討錢 桌翻物毀畫面曝光

屏東縣新園鄉昨上午驚傳持刀糾紛。1名男子騎機車前往親戚經營的檳榔攤，疑似因金錢問題爆發爭執，當場亮刀揮舞並砸毀物品後離去...

離譜 除夕夜莽父嫌4歲幼女太吵竟趕下車 兒少法送辦

44歲張男16日除夕傍晚近6時開車載妻子及4歲女兒，行經新店中興路三段與寶慶街口停紅燈時，疑因女兒吵鬧竟將女兒趕出車外，...

台東獨居老翁荒野菜園受困3天 靠木棍喝水桶髒水獲救

台東縣池上鄉振興村一名70歲陳姓獨居老翁日前前往自家菜園巡視時，不慎跌倒，竟在原地受困長達3天。今天上午9時47分，有民...

影／粗心工頭弄丟7.5萬款 暖心騎士拾金不昧警「鷹眼」尋主

桃園有名好心的邱姓騎士小年夜前夕行經八德區興豐路拾獲一大疊現金，清點發現多達7萬5000元急送八德警分局八德派出所，警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。